Studie: bestuurders van BMW, Audi vertonen meest psychopatische neigingen

Door: BV

Als we internetcommentaren moeten geloven, dan zijn zowat alle BMW-rijders weghooligans. Ze hebben geen manieren, rijden te snel en gebruiken natuurlijk ook hun richtingaanwijzers niet. Een Britse studie gooit nog wat olie op het vuur. Marktonderzoeksbureau 3Gem nam immers psychologische tests af bij 2.000 chauffeurs en concludeert dat BMW-rijders de meest psychopatische zijn van allemaal. Audi volgt op de tweede plaats.

Eigenlijk zijn alle bestuurders behoorlijk normaal

Het klinkt allemaal eigenlijk wat erger dan het echt is en je neemt de hele studie best niet al te serieus. De psychologische test leverde een score op tussen nul en 36. Scores onder de 18 suggereren gezonde individuen. Tussen 19 en 26 is psychopatie ‘mogelijk’ en met een score van 27 of meer is die ‘waarschijnlijk’. Psychopatie zou zich onder meer uiten in oppervlakkige charme, een groot gevoel van eigenwaarde en een gebrek aan spijt of schuldgevoelens.

Gelukkig bleek de gemiddelde score van 6,6 erg laag. Vervolgens maakte 3Gem een hele hoop lijstjes. Met automerken bijvoorbeeld. Zoals gezegd, daar scoorde BMW het slechtste van allemaal met een resultaat van 12,1. Audi strandde op twee met 11,7 en Fiat de derde stek met 7,0. Maar alle scores vallen ruim binnen de noemer ‘geestelijk gezond’.

Stel je voor: een elektrische BMW met een gepersonaliseerde nummerplaat

Een andere sorteerwijze, op aandrijfcombinatie, levert ook verrassende resultaten op. Bestuurders van een elektrische auto scoren opvallend hoog: 16 op 36. Ze worden gevolgd door eigenaren van een hybride (9,8), benzine (7,0) of diesel (5,2).

Tenslotte lijkt ook een gepersonaliseerde nummerplaat te wijzen op een grotere kans op bedenkelijke karaktertrekken. Chauffeurs met een normale nummerplaat scoren 5,3 op de schaal, maar onder de bestuurders van een auto met een gepersonaliseerde nummerplaat is de gemiddelde score meer dan dubbel zo hoog: 13,8.