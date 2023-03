Honda ‘heeft technologische achterstand’, zoekt hulp

Door: BV

Toen de autosector voor het eerst begon te experimenteren met een brandstofcel, was Honda er als de kippen bij. Met de FCX Clarity was het, samen met Toyota, één van s’werelds eerste autoconstructeurs om een elektrisch aangedreven voertuig te commercialiseren. Dat maakte evenwel gebruik van een met waterstof gevoede brandstofcel en niet van een grote accu.

Verkeerd gegokt

Honda leek voorbestemd om een voortrekkersrol te spelen in elektrificatie, maar geloofde (alweer net als Toyota) niet in conventionele elektrische auto’s. Daarom investeerde het pas laat in de ontwikkeling van een BEV - een battery electric vehicle.

Momenteel heeft het Japanse merk, dat op de Belgische markt weinig meer dan een nicherol vervult, één elektrisch model in het gamma. Die Honda e is alleen in Europa te koop, maar is niet populair, ondanks een vaak bejubeld design. Het rijbereik is klein. De prijs is hoog. Het model flopt.

Honda schatte de evolutie van de elektrische auto verkeerd in

Toshihiro Mibe, die sinds april van dit jaar de baas is bij Honda, erkent nu dat het merk de EV-evolutie verkeerd heeft ingeschat. Mibe wil dat Honda tegen 2040 geheel omschakelt op elektrische auto’s, maar erkent dat het merk een technologische achterstand heeft die het niet zonder hulp kan goedmaken (bemoedigend voor wie zo’n Honda e heeft). Honda gaat daarom op zoek naar partners waar het technologie van kan lenen.

Geloof in waterstoftechnologie

De fabrikant is al besprekingen met andere Japanse autobouwers begonnen onder de paraplu van de Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA). Er wordt dus eerst dicht bij huis naar oplossingen gezocht. Honda wil de komende vijf jaar tien elektrische modellen lanceren. Het merk geeft overigens waterstof nog niet op. Het wil die technologie op eigen houtje verder blijven ontwikkelen.