Batterijen elektrische auto’s goedkoper in 2021, maar prijs gaat weer omhoog

BloombergNEF bekijkt elk jaar de prijs van accutechnologie voor gebruik in elektrische auto’s, vrachttoepassingen (bussen en vrachtwagens) en vaste opslagprojecten (zoals thuisbatterijen). Uit de recentste index blijkt dat de prijs het afgelopen jaar daalde, maar een tekort aan grondstoffen zou de democratisering in het gedrang kunnen brengen.

De prijs daalde 6% in 2021

Dit jaar was de gemiddelde prijs van één kWh gemiddeld 117 euro. Dat is minder dan de 124 euro per kWh die in 2020 nog betaald moest worden. De daling van het afgelopen decennium, die best spectaculair te noemen is (in 2010 kostte één kWh nog 1.063 euro), zet zich dus door. Alleen: ze is inmiddels niet meer zo significant en ze riskeert zelfs om te keren.

Nieuwe oplossingen maken dure materialen overbodig

De daling van de prijs van accu’s voor elektrische mobiliteitstoepassingen is natuurlijk te danken aan een stijging van de productiecapaciteit, maar ook aan de introductie van nieuwe technologieën. Zo heeft vooral een nieuwe goedkope kathodetechnologie met lithiumijzerfosfaat een gunstig effect op de prijs. Daardoor wordt er minder gebruik gemaakt van kathoden met kobalt en nikkel. Met name kobalt is erg duur.

Omslagpunt wordt wellicht nog niet bereikt in 2024

Volgens eerdere schattingen van BloombergNEF zou de prijs per kWh tegen 2024 kunnen dalen naar 88 euro. Dat is het moment waarop de kostprijs van een elektrische auto competitief zou kunnen worden met die van een conventioneel voertuig. Je moet daar wel kanttekeningen bij plaatsen, want het hoeft enerzijds niet te gaan om auto’s met eenzelfde rijbereik en er wordt bij die inschatting ook gerekend op (milieu-)regelgeving die de prijs van een auto met verbrandingsmotor verder opdrijft.

Toch is verre van zeker dat het omslagpunt in 2024 binnen het bereik ligt. Tijdens de tweede helft van 2021 stegen de prijzen van accupakketten immers weer. Daardoor zou de conventionele auto wel eens tot 2026 economisch interessanter kunnen blijven, als de trend zich tenminste niet nog langer doorzet. Bloomberg verwacht dat één kWh in 2022 minstens 119 euro zal kosten. Dat is meer dan dit jaar.

Automerken moeten de prijsstijgingen doorrekenen aan hun klanten of op de blaren zitten

Bloomberg stipt aan dat het vooral Europese autoconstructeurs kopzorgen kan geven. Dit schept een moeilijke omgeving voor autofabrikanten, met name die in Europa, die de verkoop van elektrische voertuigen moeten verhogen om te voldoen aan de gemiddelde emissienormen van het wagenpark. Deze autofabrikanten moeten nu misschien een keuze maken tussen het verlagen van hun marges of het doorberekenen van kosten, met het risico dat consumenten de aankoop van een EV afschrikken.”