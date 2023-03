Dacia, Toyota en Hyundai zijn de VAB Gezinswagens van 2022

Door: BV

Mobiliteits- en reisbijstandsorganisatie VAB kiest elk jaar de gezinswagens van het jaar. A 35 jaar op rij doet ze dat. Tijdens de vorige editie (resultaten hier) werd de score rangschikking uitsluitend bepaald op basis van de kilometerkostprijs en de stem van de professionele jury. Dit jaar was de gezinsjury weer paraat. Die verleent de verkiezing samen met de uitgebreide technische en financiële informatie een groter gewicht.

Vorig jaar eindigde het Chinese MG bij de winnaars en dit jaar doken een hoop extra Chinese auto’s op in het deelnemersveld. BAIC, DFSK, Aiways en Seres tekenden voor het eerst present. Ze konden volgens VAB vooral (aankoop)prijsbewuste gezinnen overtuigen.

Winnaars worden nog steeds verkozen in drie categorieën: tot 22.000 euro, tot 34.000 euro en elektrische wagens, waarvoor een fors ruimer plafond van 60.000 euro wordt gehanteerd.

Dacia Sandere Stepway scoort

Je moet tegenwoordig niet al te gek doen wanneer je voor 22.000 euro een nieuwe gezinswagen wil kopen. In dat segment werden vooral kleine crossovers ingeschreven. Auto’s als de Citroën C3 Aircross, die het tot een derde stek schopte. De Toyota Yaris kaapte de tweede plaats weg. De trofee is er echter voor budgetspecialist Dacia, met de Sandero Stepway. Die wordt niet alleen omschreven als aantrekkelijk geprijsd, maar wordt ook geprezen om z’n zitcomfort, ruimte en hij heeft dankzij een motor die niet alleen benzine, maar ook LPG lust ook de laagste kilometerkostprijs (0,21 euro).

Gezinnen (her)ontdekken de break

Net als vorig jaar gaat het goud in de categorie tot 34.000 euro naar een break. Dat is opvallend, omdat ook in dit segment de inschrijvingen werden gedomineerd door crossovers en SUVs. In de top 5 eindigden drie breaks. De Toyota Corolla Touring Sports trekt het goud naar zich toe en haalt het met de fijnste marge van de Renault Arkana. Die SUV van Renault kan volgens VAB trouwens uitpakken met een net iets lagere kilometerkostprijs (0,32 euro, tegen 0,34 voor de Toyota). Op drie eindigt de Suzuki Swace, wat niet mag verbazen. Het is tenslotte een cloon van de Toyota.

Elektrisch ruimtewonder

Met een gedurfd design en een hoop binnenruimte werd de Hyundai Ioniq 5 bij de EV’s verkozen als winnaar. Hij bleef met een aanzienlijke marge de Dacia Spring voor, die vooral opvalt omwille van z’n budget en lage kilometerkost (0,2 euro, tegenover 0,39 euro voor de Ioniq 5). Volkswagen strandt op de derde plaats met de ID.4.