Dank u Toyota, voor de nieuwe Mazda 2

Door: BV

Mazda heeft officieel de z’n nieuwe ‘2’ onthuld. Voor die compacte auto ging het Japanse merk in het verleden al met verschillende fabrikanten in zee. Zo vertoonde het modelletje een tijdlang grote overeenkomsten met de Ford Fiësta. Ditmaal is het in essentie een Toyota Yaris met andere badges.

Identiek aan Toyota Yaris

De aanpassingen ten aanzien van de donor-Toyota zijn uiterst beperkt. De logo’s op de neus en de koffer werden vervangen, er zijn vloermatten waarop Mazda staat, het stuur is aangepast met het juiste embleem en op de kofferklep van de 3,94m lange B-segmenter prijkt het ‘Mazda 2’ opschrift.

Op technisch vlak zijn er evenmin aanpassingen. Mazda gebruikt dezelfde misleidende term ‘zelfopladend’ als Toyota voor de omschrijving van de hybride aandrijflijn. Het gaat hier om een conventionele hybride die een 1.490cc driecilindermotor met 92pk combineert met een 80pk sterke elektromotor. Het gecombineerde systeemvermogen piekt niet op de som van beide motoren (ze geven hun maximale vermogen immers niet gelijktijdig vrij), maar op 116pk en 169Nm. De batterij wordt bijgepunt met vertragings- en restenergie.

De Mazda 2 Hybrid kan in 9,7 seconden naar 100km en pakt uit met een WLTP-brandstofverbruik van 3,8 tot 4,0l/100km of een overeenkomstige CO2-afgifte van 87 tot 93g/km. Er komen drie uitrustingsversies.

Waarom deze Mazda 2 Hybrid

Mazda wil met de nieuwe 2 vooral z’n gemiddelde CO2-uitstoot omlaag halen. Europa dicteert jaar na jaar een (forse) afbouw van de gemiddelde CO2-afgifte (aan de uitlaat) van z’n nieuwe modellen. Het huidige aanbod bij Mazda belooft op dat vlak een uitdaging te zijn, vooral door een magere keuze in stekkerhybrides (niet zelf-opladend, voor wie de nomenclatuur van het merk wil volgen) en elektrische auto’s. Op dat laatste vlak is de MX-30 Mazda’s enige vertegenwoordiger.