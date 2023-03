Jeep Wrangler vanaf nu alleen nog als plug-in hybrid

Door: BV

Jeep stelt de vernieuwde Wrangler voor de Europese markt voor. Er zijn wat kleinere aanpassingen, andere kleuren, wat meer technologie en een klapdakje. Maar het grote nieuws is toch dat de terreinwagen voortaan alleen nog als plug-in hybride verkrijgbaar is.

Jeep Wrangler alleen nog als plug-in hybrid (PHEV)

De Wrangler 4xe werd al in september 2020 geïntroduceerd, en leeft nu als enige voort in de Europese catalogus. Het systeem bestaat uit een tweeliter viercilindermotor, twee elektromotoren, een achttrapsautomaat en een 17kWh lithium-ion-accu onder de achterbank. Die kan je opladen in drie uur of minder volgens Jeep.

Aan vermogen geen gebrek: het hele systeem wekt 380pk en 637Nm op. Wanneer alle vier de wielen uit alle macht aan de allesbehalve lichte koets sleuren, accelereert de terreinwagen opvallend snel naar 100km/u. De sprint neemt amper 6,4 seconden in beslag. Niet lang geleden was dat nog het territorium van supersportwagens. De accu zou volgens het merk een elektrisch rijbereik van 50km mogelijk moeten maken. Het bedrijf citeert daarvoor de stedelijke WLTP-cyclus (die niet noodzakelijk representatief is voor je eigen gebruik).

Nieuwe Sunrider Flip Top

De Wrangler is te koop met een softtop of een driedelige hardtop in koetswerkkleur. Nieuw is dat die laatste nu ook een ‘Sunrider Flip Top’ kan krijgen. Dat is een stoffen afdekking boven de eerste twee zitplaatsen.

Aan de binnenkant wil vooral een 8,4” aanraakscherm met de nieuwste generatie Uconnect-services zich laten opvallen. En ook de veiligheidsuitrusting kent nu meer lijnen programmeertaal. Standaard zijn nu: automatische verstralers, een systeem dat hindernissen detecteert en desnoods zelf remt, een cruise-control die met radar werkt vanaf (of tot) stilstand, dodehoekwaarschuwing en zo meer…

Waarom de Wrangler er voortaan nog alleen als PHEV is, is geen mysterie. Dat heeft alles te maken met de strenge Europese emissieregelgeving.