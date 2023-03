Toyota bouwt nieuwe batterijfabriek voor 1 miljard euro

Door: BV

Toyota kiest Greensboro, in de Amerikaanse staat North Carolina, als locatie voor een nieuwe fabriek voor de productie van batterijen voor geëlektrificeerde auto’s.

Toyota Batterij Manufacturing North Carolina

De fabriek krijgt de erg nuchtere benaming Toyota Battery Manufacturing North Carolina (TBMNC). De faciliteit zal pas in 2025 operationeel zijn. Dan zal ze vier productielijnen tellen en voldoende lithium-ion-batterijen produceren om elk jaar 200.000 elektrische auto’s van stroom te voorzien. Uiteindelijk is de bedoeling dat de productie wordt opgedreven en zes lijnen in beslag neemt. Dan zou de fabriek voldoende accu’s maken om 1,2 miljoen auto’s per jaar aan te drijven. Voor die uitbreiding is er evenwel geen specifieke timing. Op volle kracht zouden er 1.750 werknemers in de fabriek werken.

De nieuwe faciliteit zal naar verwachting 1,3 miljard dollar (zo’n 1,1 miljard euro) kosten. Dat is slechts een deel van de aangekondigde 3,4 miljard dollar die Toyota tussen nu en 2030 in de VS zal investeren met het doel om hybride en elektrische voertuigen betaalbaarder te maken voor de Amerikaanse markt.

Toyota zal naar eigen zeggen alleen 100% hernieuwbare energie gebruiken voor de stroomvoorziening.