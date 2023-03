Crashtests 11 nieuwe auto’s: 2 zijn gevaarlijk

Door: BV

EuroNCAP is een onafhankelijk Europees veiligheidsinstituut dat zich bezighoudt met de beoordeling van de crashtestresultaten van auto’s. Het publiceert periodiek de waardering van nieuwe modellen. Tegelijk stelt de instantie op regelmatige basis (feitelijk om de paar jaar) nieuwe testprotocollen in.

De jongste jaren ligt de nadruk steeds meer op elektronische snufjes. De werking wordt evenwel alleen nagegaan volgens een haarfijn uitgetekende procedure en het instituut houdt bijvoobeeld geen rekening met de onnodige tussenkomsten van al die veiligheidssystemen, die tegenwoordig niet alleen de nodige alarmen doen afgaan, maar ook het stuur en de remmen kunnen bedienen.

Bijna alle nieuwe auto's doen het uitstekend

De jongste lading van 11 auto’s omvat weer eens een flinke lading topscorers. Daarbij horen onder meer de nieuwe Nissan Qashqai, Skoda Fabia, Mercedes GLB, Mercedes EQS, BMW iX, Genesis G70 (en GV70) maar ook de Volkswagen Caddy die dankzij een omschakeling naar de MQB-architectuur (gekend van de VW Golf, maar alomtegenwoordig bij de groep) ook een uitstekende score voor elektronische hulpmiddelen kan voorleggen. De nieuwe Fiat 500e en MG Marvel R, beiden elektrisch, gaan naar huis met een respectabele score van vier sterren.

Nieuwe reeks EuroNCAP crashtests spreekt zichzelf tegen

Veel minder rooskleurig ziet het eruit voor de kleine elektrische Dacia Spring die slechts één ster binnenhaalde. In geen van de vier categorieën is het resultaat rooskleurig met scores van 49%, 56%, 39% en 32% voor respectievelijk de bescherming van volwassenen (in de auto), kinderen (in de auto), zwakke weggebruikers en veiligheidssnufjes. EuroNCAP omschrijft die resultaten als ‘eenvoudigweg problematisch’.

Maar de elektrische Renault Zoe vergaat het nog erger, met respectievelijk 43%, 52%, 41% en 14%. De Zoe kan geen enkele ster opspelden. Nog nooit scoorde Renault slechter. En dat van het merk dat destijds met de eerste Laguna zo’n goede veiligheidsscore neerzette dat de EuroNCAP z’n puntensysteem moest herzien (toen werd de vijfde ster ingevoerd). De botsorganisatie is van mening dat die erfenis nu helemaal besmeurd is.

Hoe wordt een auto plots onveilig?

Het eigenaardige is dat de Zoe die nu verguisd wordt, wel structureel een pak veiliger is dan die fameuze Laguna. Bij z’n lancering in 2013 werd de auto al eens door EuroNCAP getest. Dat leverde destijds scores op van 89%, 80%, 66% en 85%. Goed genoeg voor… jawel… een topscore van vijf sterren. Vanzelfsprekend is de huidige Zoe nog precies even veilig als die van toen. Dat veranderde niet. Maar wat veranderde wel? Wel, Renault paste het model niet aan voor de laatste testprotocollen. En vooral: het installeert te weinig elektronische snufjes. Daarnaast hanteert de EuroNCAP inmiddels ook een andere berekeningsmethode voor het toekennen van de sterren, die inhoudt dat de slechte score voor elektronische hulpmiddelen alleen al het toekennen van sterren weerhoudt. En zo is een auto die in 2013 nog perfect veilig was, nu bij dezelfde organisatie een regelrecht gevaar, hoewel hij precies hetzelfde presteert in de botsproef.