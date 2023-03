Volkswagen haalt CO2-neutraal lithium in Duitsland uit de grond

Door: BV

Volkswagen gaat drie nieuwe partnerschappen aan die moeten helpen bij de productie van elektrische auto’s. De Duitsers willen CO2-neutraal lithium voor de accu’s, willen eigen kathodemateraiaal maken en denken een beter productieproces voor batterijen in de wacht te kunnen slepen.

Lithium ontginnen is doorgaans erg milieubelastend

De overeenkomst met Vulcan Energy is de grootste van allemaal. Die verzekert Volkswagen van de aanvoer van lithiumhydroxide voor een periode van minstens vijf jaar. Vulcan Energy wil lithium uit de Rijnvallei in Duitsland ontginnen. Het project is “Zero Carbon Lithium” gedoopt en wil binnen Europa een duurzame bron voor het kostbare materiaal creëren. De ontginning van mineralen is één van de meest milieuonvriendelijke processen, maar Vulcan Energy meent dat het de ontginning perfect milieuvriendelijk kan maken. Voor de winning van Lithium zal plaatselijke geothermische pekel gebruikt worden en zo zou het gebruik van fossiele brandstoffen of verdampingsvijvers niet nodig zijn. Het investeringsprogramma van Vulcan, dat twee tot vijf mijnsites omvat, heeft het niettemin over de bouw van vijf energiecentrales. Lithiumhydroxide winnen is erg energie-intensief.

Nieuwe joint-ventures moeten betere accu's opleveren

Een tweede joint venture wordt aangegaan met Umicore en moet kathodematerialen veiligstellen. Vanaf 2025 zal die overeenkomst jaarlijks voor 20GWh cathodemateriaal opleveren, bestemd voor VW’s gigafabriek in het Duitse Salzgitter.

Volkswagen pompt tenslotte ook nog een hoop geld in 24M Technologies, dat niet toevallig gevestigd is in de buurt van de universiteit van Cambridge. Daar wordt een proces ontwikkeld om geen vaste (solid state) batterijen te maken, maar een soort van halfvaste batterij te bouwen. Die zou beter presteren en goedkoper zijn, maar het kan nog tien jaar duren eer er sprake is van een productierijp exemplaar.