Elektrificatie: VW doet er nog eens een schep bovenop

Door: BV

Volkswagen kondigt een monsterinvestering van zo maar eventjes 89 miljard euro aan in elektrische mobiliteit en digitalisering. De investering is van een grootte-orde dat wanneer de consument straks e-mobiliteit niet blijkt te lusten, de toekomst van het concern op de helling kan komen te staan. De Duitsers zijn ervan overtuigd dat de omschakeling onomkeerbaar is en dat sceptici er niet toe doen, omdat elektrisch autorijden in de toekomst nu eenmaal een verplichting wordt.

Meer fabrieken schakelen over op EVs

21 miljard euro gaat op aan de fabrieken in Nedersaksen en Hannover. Die schakelen op ‘middellange termijn’ helemaal over op de productie van elektrische auto’s. De fabriek zal een assortiment van verschillende modellen bouwen, waaronder het eerste Artemis-voertuig (een speciaal ontwikkelingsproject dat eerst een elektrische Audi moet opleveren), en de ID.Buzz. Er komt ook een lijn die belast is met het persen van de nieuwe koetswerken voor Bentley.

Zelfrijdende auto's

De fabriek van Volkswagen in Wolfsburg zal verantwoordelijk zijn voor de "volledige productie van de ID.3 vanaf 2024". De fabriek zal ook Project Trinity bouwen, beginnend in 2026. Dat wordt omschreven als de volgende generatie batterij-elektrische auto met Level 4 semi-autonome rijtechnologie. VW blijft zich vastbijten in de zelfrijdende auto, ook al komt er voorlopig weinig van in huis.

De fabriek in Leipzig zal twee nieuwe Porsches bouwen op basis van de PPE-architectuur (die we kennen van de Taycan en Audi e-Tron GT). Het bedrijf zei er niet veel over, maar een van die modellen is de volgende generatie van de Macan.

Bij Audi zal de fabriek in Neckarsulm de nieuwe "E6-modelreeks" bouwen. Ook de fabriek in Brussel zal in 2026 de Q8 e-tron beginnen te maken, zoals eerder al bekend raakte.

Mogen we ook nog wat subsidies?

En neen, dat zijn nog altijd niet genoeg elektrische auto’s. VW wil ook in Martorell en Pamplona, fabrieken die historisch aan de Spaanse dochteronderneming Seat toebehoren, elektrische auto’s voor verschillende merken bouwen. Die beslissing is nog niet definitief omdat de “definitieve beslissing afhangt van de algemene voorwaarden en stimuleringsmaatregelen van de overheid”. Met andere woorden: als VW er niet genoeg subsidies voor krijgt, dan wil het er liever opkrassen.

VW-baas Herbert Diess, verklaart nog maar eens dat de VW-Groep zichzelf liever niet langer een autofabrikant noemt, maar een mobiliteitsprovider.

VW verwacht dat in 2026 zo’n 25% van de verkoop afkomstig zal zijn van elektrische auto’s. Dat betekent dat de Duitsers tegen die datum nog bijna uitsluitend elektrische auto’s verwachten te leveren op de Europese markt.