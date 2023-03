Occasies nu gemiddeld 3.726 euro duurder dan jaar geleden

Door: BV

Auto’s worden in een recordtempo duurder. Dat geldt niet alleen voor nieuwe auto’s. De prijs van tweedehandswagen steeg het jongste jaar spectaculair. Wie een occasie wil kopen betaalt daar nu 18% meer voor dan een jaar geleden, zo analyseert Autoscout24. Dat wil zeggen dat een occasie nu gemiddeld 3.726 euro duurder is dan een jaar geleden

2021 was een ‘absoluut uitzonderlijk jaar’, zegt de Duitse baas van Autoscout24. Terwijl de prijs van een occasie in 2020 ongeveer gelijk bleef, is hij over het ganse jaar 2021 al gemiddeld zo’n 10% gestegen. In november van dit jaar waren occasies 18% duurder dan in november van 2020. “Dat is ongezien”, zegt de occasiespecialist er nog bij.

Het tweedehandsplatform ziet een aantal verschillende redenen voor de prijsstijging. Zo meent het dat auto’s (en dus ook occasies) tijdens de coronapandemie populairder werden omdat meer mensen het openbare vervoer schuwden. Tegelijk zijn er grote leverproblemen voor nieuwe auto’s. Een gevolg van het wereldwijde chiptekort, dat de autosector grotendeels over zichzelf afriep (lees hier). Daardoor lopen levertermijnen voor nieuwe auto’s zo lang op dat klanten soms noodgedwongen moeten uitwijken naar de occasiemarkt. Tegelijk is er ook het onmiskenbare feit dat nieuwe auto’s in recordtempo duurder worden.

Alleen auto’s op LPG werden goedkoper

De antidieselpolitiek van de jongste jaren lijkt weinig indruk te maken op de kopers van een occasiewagen. Een tweedehands diesel werd het afgelopen jaar gemiddeld 8 procent duurder. Occasie benzines werden 9 procent duurder, net zoveel als de prijs van occasie EV’s de hoogte in ging. Hybrides stijgen minder: 5%. Auto’s op LPG tenslotte werden wél goedkoper (als je ze vindt). Daarvan daalde de prijs 20%.

De prijsstijgingen zijn er voor alle segmenten, maar ze zijn het meest uitgesproken voor auto’s uit de middenklasse. Niet onlogisch, gezien hun populariteit. Daar betaal je over het ganse jaar 14% meer dan een jaar geleden. SUV’s en sportwagen stegen 8. procent, kleine- én luxewagens gingen 11% in de plus en zelfs wie een stadsautootje als occasie zoekt, moet er nu 12% meer voor neertellen dan een jaar geleden.