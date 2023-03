Toyota gelooft in waterstof, maakt brandstofcellen in Zaventem

Door: RVDB

Terwijl de meeste merken massaal inzetten op elektrische auto’s met batterijen, blijft Toyota geloven in waterstof. Het ontwikkelingscentrum in Zaventem speelt hierin een belangrijke rol: vanaf januari 2022 bouwt Toyota brandstofcellen in ons land.

Moeten alle elektrische auto’s op batterijen rijden? Niet alle constructeurs volgen deze visie. Onder meer Hyundai, Honda, BMW en Toyota zien ook potentieel in waterstof. Toyota Motor Europe start in zijn onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in Zaventem met de productie van brandstofcelmodules van de tweede generatie. Die worden gebruikt in de Mirai, de waterstofauto die Toyota vandaag al in een kleine oplage produceert. Het gaat om compactere, lichtere modules met een hogere vermogensdichtheid dan de eerste generatie.

Niet alleen auto’s

Het engagement van Toyota in waterstoftechnologie gaat verder dan alleen toepassingen in personenwagens. De Japanners willen hun brandstofcellen ook beschikbaar maken voor partners uit diverse sectoren. Denk bijvoorbeeld aan generatoren, bussen, boten of vrachtwagens die waterstof kunnen gebruiken. Om ervoor te zorgen dat de modules geschikt zijn voor een brede waaier aan toepassingen, schonken de ingenieurs veel aandacht aan de flexibiliteit. De modules worden leverbaar in twee vormen: als kubus of platte rechthoek.

Kleinschalige start

In januari 2022 start de testassemblagelijn voor brandstofcellen in Zaventem. Toyota koos naar eigen zeggen voor Europa omdat de vraag in deze regio het sterkst groeit. In eerste instantie blijft de productie beperkt tot zeshonderd units per jaar, maar het bedrijf belooft de leveringen snel te kunnen opschalen indien nodig.