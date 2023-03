Wordt Vlaams woongebied één grote zone 30?

Door: RVDB

Schrik niet wanneer je steeds vaker 30 km/u moet rijden in de bebouwde kom. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) stimuleert lokale besturen namelijk om zo veel mogelijk zones 30 te creëren, afhankelijk van de functie van de weg.

Een nieuw ‘afwegingskader’ moet lokale overheden helpen om de ideale maximumsnelheid in de bebouwde kom te bepalen. De functie van de weg is hierbij de doorslaggevende factor. Een weg kan een verkeersfunctie vervullen, een verblijfsfunctie of een combinatie van de twee.

Op wegen met hoofdzakelijk een verblijfsfunctie, wordt 30 km/u aanbevolen. Hier kan gemotoriseerd verkeer gemengd worden met de zogenaamde actieve weggebruikers (voetgangers, fietsers, …). 50 km/u kan op wegen die vooral een verkeersfunctie vervullen. In deze situatie is een voldoende veilige infrastructuur voor de actieve weggebruikers noodzakelijk, bijvoorbeeld verhoogd aanliggende fietspaden.

Geen algemene verplichting

Volgens Vlaams minister van Mobiliteit (voor rijke mensen) Lydia Peeters (Open Vld) gaat het niet om een algemene verplichting. “Ik heb meermaals aangegeven geen voorstander te zijn om van bovenuit een algemene snelheidsbeperking tot 30 km/u in te voeren in de bebouwde kom. Voor mij is de subsidiariteit belangrijk: lokale besturen kennen hun eigen grondgebied en zijn het best geplaatst om te bepalen welke snelheidslimieten aanvaardbaar en geloofwaardig zijn”, aldus de minister.

Ethisch bedenkelijk

De afgelopen maanden zien we echter steeds meer voorbeelden van lokale besturen die volledig het noorden kwijt zijn en overal zones 30 invoeren, vooral met het doel de plaatselijke gemeentekas te spijzen onder het mom van verkeersveiligheid. Sinds februari 2021 kunnen zij namelijk zelf GAS-boetes uitdelen voor kleine snelheidsovertredingen in zones 30 en 50. Dat leidt tot bizarre toestanden, zoals in de gemeente Bonheiden waar 22 nieuwe trajectcontroles geïnstalleerd worden. Hier zitten privébedrijven achter met een ethisch bedenkelijk businessmodel: hoe meer snelheidsboetes ze kunnen registeren, hoe meer ze verdienen.

Wie besliste mee?

Veelzeggend is tot slot het lijstje van partners die mochten meebeslissen over het nieuwe ‘afwegingskader’ van de minister. Zo staat in de aankondiging: “Dit afwegingskader is het resultaat van een geslaagde samenwerking tussen het departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Agentschap Wegen & Verkeer op basis van input van het VIAS, het Netwerk Duurzame Mobiliteit, het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw, de Vlaamse Vereniging van Steden & Gemeenten en De Lijn. De Vlaamse overheid stemde het document ook af met mobiliteitsexperten van de Task Force Verkeersveiligheid, een aantal lokale besturen en de Fietsersbond.” Wat automobilisten hiervan vinden, was blijkbaar minder belangrijk.