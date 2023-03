Elektrische auto bedreigt half miljoen jobs in Europa

Door: RVDB

De transitie naar elektrisch rijden zal onvermijdelijk verliezers opleveren. Tot die categorie behoren de toeleveranciers voor auto’s met verbrandingsmotoren. Tegen 2035 – en wellicht nog sneller – moeten een half miljoen Europeanen op zoek naar een nieuwe job.

Tegen 2035 wil de Europese Commissie de verkoop van nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren verbieden. CLEPA, de Europese vereniging van autotoeleveranciers, wilde inschatten welke impact deze beslissing heeft op de toekomstige tewerkstelling in de Europese autosector, waar ruim 60 procent aan de slag is bij de toeleveranciers. De brancheorganisatie bestelde een studie bij PwC Strategy& en de prognoses zijn niet bepaald rooskleurig.

Nieuwe jobs … in Europa?

Eerst het goede nieuws: er zijn naar schatting 226.000 nieuwe jobs nodig voor de productie van elektrische aandrijflijnen. Maar dat veronderstelt wel dat de batterijen voor die elektrische auto’s ook binnen de Europese Unie vervaardigd worden, wat vandaag zelden het geval is. “De elektrificatie bedreigt enerzijds de werkgelegenheid voor aandrijflijnen. Anderzijds is personeel nodig met nieuwe vaardigheden rond software of infrastructuur. De toekomstige toegevoegde waarde en werkgelegenheid in aandrijflijntechnologieën hangt af van de lokale batterijproductie in Europa”, zegt Henning Rennert van PwC Strategy&.

Andere expertises

Ook als deze nieuwe jobs er komen, kunnen ze nooit het verlies van de verbrandingsmotoren compenseren. 501.000 jobs bij toeleveranciers worden overbodig, volgens deze studie. 70 procent van de impact op de werkgelegenheid zou al voelbaar zijn in de periode 2030-2035. Volgens de onderzoekers zit de meerwaarde bij elektrische aandrijvingen in de verwerking van de materialen voor de batterijen, de productie van cellen of modules en de assemblage van batterijsystemen. Maar die activiteiten vergen andere expertises die niet noodzakelijk bij dezelfde toeleveranciers of in dezelfde regio’s aanwezig zijn. Bovendien is het voor kleine toeleveranciers moeilijker om te investeren in die technologische omslag dan voor grote autoconstructeurs.

Beter niet alleen elektrisch

“De studie wijst op risico’s van een EV-only-aanpak voor het inkomen van honderdduizenden mensen”, zegt Sigrid de Vries, secretaris-generaal van CLEPA. “De noden van de samenleving zijn te divers voor één enkele aanpak. Een regelgevend kader dat openstaat voor alle mogelijke oplossingen, zoals hybridetechnologie, groene waterstof of hernieuwbare, duurzame brandstoffen, zal innovatie mogelijk maken om de mobiliteit de komende decennia te herdefiniëren. We moeten ook de rol erkennen die klimaatneutrale brandstoffen kunnen spelen om de uitstoot terug te dringen, de keuzes en betaalbaarheid voor consumenten te behouden en Europa wereldwijd competitief te houden.”