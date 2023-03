Toyota stelt in één klap 15 (!) geëlektrificeerde auto’s voor

Door: BV

Toyota is, dat is bekend, een koele minnaar van de elektrische auto. De Japanners lieten zich altijd kritisch uit over conventionele elektrische auto’s. Grote batterij, hoog gewicht, veel ongemakken die gepaard gaan met het bezit ervan… De motorgigant vindt hybrides een betere oplossing en blijft ook achter waterstoftechnologie staan. Maar het omarmt nu ook steeds meer de elektrische auto.

Veel keuze heeft Toyota niet

Veel keuze heeft Toyota (en de rest van de industrie) niet. Met name Europa legt alle eieren in de mand an de elektrische auto. Het politieke bestel op ons Oude Continent wijst mogelijks valabele alternatieven categoriek af. Elektrisch of niks, zo lijkt het wel.

15 elektrische auto's van Toyota en Lexus

Op een media-evenement over batterijtechnologie toonde Toyota-topman Akio Toyoda dat zijn bedrijf dat pad kan bewandelen als het nodig zou zijn. Het bedrijf stelde voor de merken Toyota en luxe-dochter Lexus in één klap niet minder dan 15 geëlektrificeerde studiemodellen voor, met aandacht voor een aantal veelbelovende CO2-beperkende technologieën. Hybrides, stekkerhybrides, elektrische auto’s met een batterij en brandstofcelwagens die waterstof omzetten in stroom om op te rijden.

Bij Toyota krijgen de elektrische auto’s allemaal een naam die begint met bZ - van ‘beyond zero’. Een verwijzing naar de geprojecteerde CO2-vriendelijkheid van elektrische auto’s. De hoeksteen daar is het e-TNGA-platform. Een modulair elektrisch platform dat reeds een eerste model opleverde (zie hier). Een compacte crossover met coupé-achtige daklijn zal op korte termijn in Europa en Japan op de markt komen. Daar is vooral het vooropgestelde verbruikscijfer van tel. Toyota mikt op een stroomverbruik van 12,5kWh/100km. Dat een derde tot bijna de helft minder dan nu in reële omstandigheden het geval is. Verder omvat het aanbod nog een middelgrote sedan en een SUV met drie zitrijen.

Lexus wordt helemaal elektrisch tegen 2035

In het geprojecteerde Lexus-aanbod is de spirituele opvolger van de LF-A het meest in het oog springend. Die zou in een seconde of twee naar 100km/u moeten kunnen accelereren en zou ook zo’n 700km ver kunnen rijden op één acculading. Zolang je de twee maar niet probeert tegelijk te doen.

Lexus zal op termijn benzine helemaal opgeven. Het merk zal tegen 2035 alleen nog geëlektrificeerde auto’s verkopen. Toyota wil tegen 2030 zo’n 3,5 miljoen geëlektrificeerde auto’s verkopen. Om die doelstelling te realiseren zal het merk tegen die tijd wereldwijd niet minder dan 30 batterij-elektrische voertuigen commercialiseren.