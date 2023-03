Mercedes bedankt z’n werknemers met 6000 euro bonus

Door: BV

Coronaperikelen, de omschakeling naar elektrische autoproductie en een chiptekort. Het ontbreekt de autosector niet aan uitdagingen. Het leidde dit jaar wereldwijd tot lagere verkoops- en productiecijfers. Maar op de winst heeft het zo te zien niet veel invloed. Mercedes heeft z’n resultaten voor 2021 nog niet bekendgemaakt, maar het zegt toch al dat het ‘succesvol’ was.

De Daimler-directie besloot om zo’n 100.000 werknemers een bonus van 6.000 euro uit te betalen. Een bedankje voor hun werk in moeilijke omstandigheden het afgleopen jaar.

"De buitengewone ontwikkeling van ons bedrijf is een teamprestatie", zegt Sabine Kohleisen, lid van de Raad van Bestuur van Daimler AG en Mercedes-Benz AG, verantwoordelijk voor Human Resources en directeur van Arbeidsrelaties. “Ik wil alle collega’s die met hun grote inzet hebben bijgedragen aan deze prestatie van harte bedanken. Omdat vorig jaar niet makkelijk was, ben ik verheugd dat we onze medewerkers een record winstdelingspremie kunnen uitkeren.”

Mercedes geeft regelmatig bonussen

Het merk met de Ster keert regelmatig bonussen uit aan haar werknemers, maar toont zich dit jaar extra gul. Ter vergelijking: begin 2020 keerde het winstdeelname uit van 597 euro en een éénmalige supplementaire bonus van 500 euro. Dit jaar is het bijna zes keer zoveel.