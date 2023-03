Elektrische Renault Megane E-Tech: dit zijn de prijzen

Door: BV

Vanaf volgend jaar levert Renault een nieuwe Mégane. Die heet E-Tech en is een apart van het bestaande Megane-aanbod ontwikkeld model met niet alleen een specifieke elektrische aandrijflijn, maar ook een apart koetswerk. Vanaf 24 december is het model bij ons te koop en dat betekent dat fabrikant Renault er een prijs op moet kleven. Die is nu bekend.

Hoeveel kost de Renault Megane E-Tech

De Megane E-Tech (waar je hier meer details over vindt en die één van de 7 kanshebbers is voor de Auto van het Jaar) komt in de catalogus vanaf 35.200 euro. In die configuratie heeft die een accu van 40kWh en een elektromotor van 130pk. Een krachtigere uitvoering met 220pk die meteen ook een batterij krijgt die met 60kWh de helft groter is, wisselt van eigenaar voor ten minste 43.200 euro.

En wat als je ver wil rijden?

Renault lijkt te beseffen dat elektrisch autorijden en lange afstanden niet goed samengaan, en daarom mag iedereen die een Megane E-Tech koopt voor specifieke ritten over lange afstanden over een andere wagen beschikken wanneer hij dat wenst. Of dat betekent dat Renault je zomaar een auto leent om 3 weken meer op reis te gaan, is niet helemaal duidelijk. Op de voorwaarden van dat aanbod ging Renault niet in.

Of toch liever een leuke conventioneel aangedreven Megane?

Ter vergelijking tenslotte: een conventioneel aangedreven Megane staat in de catalogus vanaf 24.525 euro. De snelle en leuke Megane RS kan je op je oprit parkeren vanaf 41.900 euro.