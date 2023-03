Studie: 1 Belg op 3 zegt ‘nooit’ tegen elektrische auto

Door: BV

Op vraag van BNP Paribas Fortis bevroeg onderzoeksbureau iVOX tussen 2 en 6 december 2021 1000 Belgen over hun aankoopintenties van een elektrische auto. Het staal was representatief op taal, geslacht, leeftijd en diploma en de maximale foutenmarge bedraagt volgens de onderzoekers 3,02%. De resultaten laten het ergste vrezen voor het maatschappelijke draagvlak voor de veplichte omschakeling naar elektrisch autorijden.

Elektrisch autorijden, want het moet

Vlaanderen wil uiterlijk tegen 2029 de aankoop van een (nieuwe) elektrische auto verplichten, terwijl het Brusselse gewest al te kennen gaf dat het tegen 2035 geen thermisch aangedreven voertuigen meer wil toelaten op z’n grondgebied. Kortom: diverse overheden, zowel federaal, regionaal als Europees, schuiven harde deadlines naar voor en ook de autofabrikanten kondigen aan dat ze zullen stoppen met verbrandingsmotoren.

Eén Belg op drie wil onder geen enkele voorwaarde een EV

Uit het onderzoek van iVOX blijkt dat heel wat Belgen lauwwarm reageren op die verplichte omschakeling. Volgens iVox ziet niet meer dan de helft van de Belgen zich tegen 2029 omschakelen naar een elektrische wagen. Voor 33% van de respondenten die aangeven om te zullen schakelen is de verplichting de belangrijkste reden om om te schakelen. Die verplichting komt bij 55,1% van de respondenten ook nog eens in hun top drie voor, terwijl 33,1% ook nog eens fiscale (gunst)maatregelen als beweegreden opgeeft. Die mensen verwachten met andere woorden beloond te worden voor de keuze voor een elektrische auto met een lagere factuur. Het ziet er niet naar uit dat zulks een haalbare kaart is. In tegendeel: Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters liet al verstaan dat auto's in de toekomst net fors duurder moeten worden.

Ook bij jongere mobiliteitsgebruikers is de weerstand groot

Daarnaast is er nog een grote groep van 29% van de Belgen die aangeeft nooit te willen switchen. De 55-plussers zijn daarin het meest sceptisch. Daar geeft 34% aan niet te willen omschakelen. Maar ook in andere leeftijdscategorieën is er grote weerstand. Bij de 35 - 54-jarige wil 27,6% nooit van een EV weten en zelfs bij de -34-jarigen zegt 23,7% categoriek nee.

Hoe kan je de consument overtuigen om elektrisch te kiezen?

BNP Paribas Fortis stelt in haar conclusie dat “de helft van de Belgen met een wagen is alvast bereid om tegen 2029 de omschakeling te maken naar een elektrische wagen”. Maar er kan nog meer gebeuren om de consument te overtuigen. Zo geeft 70,5% van de respondenten aan dat een lagere aankoopprijs hen zou overtuigen om sneller over te schakelen naar elektrisch rijden. Voor 61,7% zouden meer laadpalen een overtuigende factor zijn en voor 61,4% zou een grotere actieradius een bepalende eigenschap zijn. Ook wat infrastructuur betreft, zouden snellere laadbeurten (61,3%) en een eenvoudigere installatie van laadpalen (55,5%) mensen motiveren om sneller te kiezen voor een elektrische wagen.

Redenen die de elektrische autogebruiker bevoordelen op de openbare weg, zoals gratis parkeren en toegang tot de busstroken, een maatregel die bijvoorbeeld in Noorwegen van kracht is, zijn voor de bevraagden dan weer geen grote drijfveren om over te schakelen.