Volkswagen: chipcrisis geraakt ook in 2022 niet opgelost

Door: BV

De chipcrisis is nog lang niet achter de rug, denkt Volkswagen. Het concern bereidt zich voor op een verdere daling van de productieaantallen.

Zelfs in het beste geval daalt de productie verder

Het nieuws komt van het Duitse Manager Magazin, dat niet nader genoemde bronnen citeert, en alleszins niet wordt tegengesproken door officiële reacties van de motorgigant. Het magazine zgt dat Volkswagen zich voorbereidt voor een scenario waarin de chipcrisis nog tot 2023 aanhoudt. De meest pessimistische voorspellingen gaan uit van een verdere daling van negen miljoen geproduceerde auto’s dit jaar naar 8 miljoen in 2022. En zelfs wanneer er wordt uitgegaan van het meest optimistische scenario, dan nog heeft VW het over een daling van het productieaantal ten aanzien van dit jaar.

In een gesprek met Reuters zei VW dat het verwacht dat de chipschaarste in 2022 iets zal afnemen, maar dat vooral de eerste helft van het jaar erg onvoorspelbaar is. Zijn Duitse concurrenten, BMW en Daimler, hebben gezegd dat ze geen grote wijzigingen in de situatie verwachten en ook daar wordt ervan uitgegaan dat de crisis nog tot in 2023 duurt. De Volkswagen-merken Skoda en Audi besloten al om de vakantieperiodes rond de jaarwisseling voor arbeiders in een productie-omgeving te verlengen tot 10 januari.

Chiptekort eigenlijk eigen schuld sector

De chipschaarste, die de autosector grotendeels over zichzelf heeft uitgesproken (lees hier hoe het tekort aan halfgeleiders ontstond), kostte de ganse industrie dit jaar naar schatting ruim 200 miljard euro. Volgens voorlopige schattingen zullen er in 2021 wereldwijd zo’n 7,7 miljoen auto’s minder gemaakt worden dan anders het geval geweest zou zijn. In moderne auto’s zitten soms schrikwekkend veel chips (ontdek hier hoeveel).