Elektrische auto kopen? In deze landen krijg je (geen) premies

Door: RVDB

Om de aarzelende consument warm te maken voor een elektrische auto, bieden heel wat Europese landen fiscale stimuli aan. Maar die blijken heel sterk te verschillen van land tot land. In België blijft vooral de particulier die elektrisch wil (en straks moet) rijden in de kou staan.

De doelstelling van Europa is duidelijk: tegen 2035 wil de Europese Commissie de nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren uit de verkoop. Vlaanderen wil het om mysterieuze redenen zelfs al vanaf 2029. Door de hoge aankoopprijs van elektrische auto’s is dat voor particulieren echter niet vanzelfsprekend. Daarom leveren veel Europese overheden een inspanning om de consument over de streep te trekken. 17 van de 27 EU-lidstaten bieden aankoopincentives aan, blijkt uit een overzicht van ACEA, de organisatie van Europese autobouwers. Opvallend: in 2020 waren dat nog 20 van de 27 lidstaten.

Hier krijg je niets

In tien landen binnen de Europese Unie ontvang je helemaal geen aankoopincentive wanneer je een elektrische auto aanschaft. Dat zijn België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Estland, Letland, Malta, Polen, Slovakije en Tsjechië. Ook België behoort dus tot deze categorie. In 2016 werd in Vlaanderen wel een premie in het leven geroepen voor particulieren die een elektrische auto kochten, maar die werd begin 2020 alweer afgevoerd. Toch zijn er vandaag nog enkele voordelen: geen inschrijvingstaks (BIV) en jaarlijkse verkeersbelasting in Vlaanderen of het minimum in Wallonië en Brussel. Elektrische bedrijfswagens zijn 100 procent aftrekbaar (vroeger 120 procent). Het kan slechter: Esten die elektrisch rijden, moeten op geen enkele ondersteuning rekenen. Noch bij de aankoop, noch bij het gebruik.

Hier krijg je veel

Heel wat landen bieden wel grote voordelen bij de aankoop. Kijk bijvoorbeeld naar Duitsland, waar nieuwe en gebruikte wagens met elektrische aandrijving genieten van een ‘innovatiebonus’. Voor auto’s die op elektriciteit of waterstof rijden met een aankoopprijs tot 40.000 euro bedraagt die bonus maar liefst 9.000 euro. De Roemenen zijn nog beter af met 10.000 euro aankooppremie, plus 1.250 euro recyclagepremie voor je oude wagen.

Ook Frankrijk moedigt elektrisch rijden aan, met een aankooppremie van 7.000 euro voor particulieren en 5.000 euro voor bedrijven (prijs tot 45.000 euro). Kroaten genieten van 9.333 euro premie voor een volledig elektrische auto (of 5.333 euro voor een plug-inhybride). Griekenland kiest dan weer voor een soort cashbacksysteem, terwijl Italië een ecobonus (maximaal 6.000 euro) of -malus hanteert.

Vooral bedrijfswagens

Aangezien elektrisch rijden voor veel particulieren nog te duur blijkt, zijn in ons land de bedrijven de motor achter de elektrificatie van het wagenpark. Volgens automobielfederatie Febiac zijn bedrijfswagens goed voor zo’n 86,3 procent van de nieuwe auto’s die volledig elektrisch rijden (eerste negen maanden 2021). Uiteraard zullen deze modellen over enkele jaren ook op de tweedehandsmarkt terechtkomen, waar ze nu nog moeilijk vindbaar zijn.