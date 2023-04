Waarom parkeren mensen in Californië met de kofferklep open?

Door: BV

In de regio rond San Francisco is het tegenwoordig heel normaal geworden om auto’s geparkeerd te zien staan met de kofferklep open. Waarom doen ze dat?

Spectaculaire stijging autodiefstallen

Volgens lokale media is de oorzaak een nieuwe diefstalgolf. De zogeheten ‘smash and grab’ diefstal is er aan een steile opmars bezig. Daarbij wordt een zijruit of achterruit ingeslagen, grijpt de dief snel wat er ligt en zet hij het op een lopen. In 2021 ging het aantal diefstallen uit voertuigen er in Noord-Californië plots spectaculair op vooruit. De politie rapporteert een stijging van 32% en sinds september zijn de aantallen alweer gestegen.

De politie belooft er gerichter op te treden in een poging om de vervelende trend te stoppen, maar lijkt vooralsnog weinig succesvol. Intussen gebruikt de lokale bevolking een nieuwe tactiek: ze parkeert auto’s met de kofferklep open om duidelijk te maken dat er in de auto niks te stelen valt. Daar is de overheid ook weer niet van onder de indruk: volgens de politie maakt dat het makkelijker om de auto in z’n geheel of de boorddocumenten (wanneer de eigenaar die in de auto vergeten zou zijn) te stelen.