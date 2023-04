Verkoopt Tesla nieuwe auto’s met oude batterijen?

Door: BV

Op de website van Tesla zijn auto’s van het type Model 3 te vinden die op papier gebouwd zijn tijdens modeljaar 2021, maar in realiteit accu’s hebben al tot vier jaar kunnen zijn.

Tesla geeft aan dat de batterij een lagere capaciteit kan hebben

Op haar Amerikaanse website verkoopt Tesla auto’s van het type ‘Model 3 MY2021’, waarvan de accu’s al uit 2017 dateren. De auto’s worden verkocht als ‘demovoertuigen’ en het merk plaatst onderaan de pagina een kleine disclaimer: “"Bereikcijfers kunnen tot 12% lager zijn "dan beoordeeld door de EPA" als gevolg van de leeftijd van de batterij.”

Wat gebeurde de afgelopen vier jaar met de accu's?

Wie vervolgens op de website kiest om “meer te weten te komen” krijgt een pop-up die uitlegt dat het om accu’s gaat die in 2017 werden gebouwd. Waarvoor die batterijen de afgelopen vier jaar werden gebruikt, is onduidelijk. Het is mogelijk dat de accu’s eerder al dienst deden in auto’s, maar kan ook zijn dat ze al die tijd opgeslagen werden. De meeste Model 3 met de oude accu’s hebben officieel niet meer dan 2000km op de teller staan.

Tesla biedt in de VS 8 jaar garantie op de batterij, met behoudt van 70% van de batterijcapaciteit en een beperking van 100.000 kilometer. Hoe die garantie werkt bij deze auto’s, is lang niet duidelijk. Het kan zijn dat Tesla - dat inmiddels geen al te beste reputatie heeft voor eerlijk communiceren met z’n klanten - effectief nog slechts 4 jaar garantie geeft. De website geeft geen uitsluitsel.

Tesla heeft niet eens een persdienst

De Amerikaanse gespecialiseerde pers zocht naar antwoorden voor het intrigerende probleem, maar kreeg over de oorsprong van de accu’s, noch over de garantie duidelijkheid. Het bedrijf heeft er geen aanspreekpunt meer: het werkt immers zonder persdepartement.