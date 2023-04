Wie wil een no-nonsense break van Toyota?

Door: BV

Wie in onze contreien op zoek is naar eenvoudig no-nonsense vervoer, hoeft geen twintig autodealers af te schuimen. Het volstaat om op te zoeken waar de dichtstbijzijnde Dacia-showroom is. En zelfs daar zijn de meeste versies echt niet louter functioneel meer te noemen.

Eenvoudig, functioneel en praktisch

Wereldwijd is er nochtans grote vraag naar eenvoudig, functioneel en praktisch transport. En heel wat autofabrikanten spelen daarop in, ook al zie je dat niet aan het Europese gamma dat weerspiegelt wat Europeanen (naar verluidt) willen: hoogtechnologische auto’s, met een geavanceerde aandrijflijn en een eindeloze lijst snufjes.

Toyota heeft in z’n wereldwijde aanbod nogal wat functionele modellen. Zo bouwt de Japanse gigant nog steeds oude modelgeneraties van de Land Cruiser. Ook met een 4,2l V8 diesel - toch een groot contrast met de hybrides die in onze contreien een groen imago moeten voorspiegelen. Een ander functioneel model vinden we in het Japanse aanbod van het merk. Dat is deze Probox, die in 2002 werd gelanceerd en in 2014 een generatiewissel onderging. Voor modeljaar 2022 is er weerom een opfrisser.

Toyota Probox

De hoekige break resideert er in het bedrijfswagenaanbod van het merk, hoewel hij wel gewoon plaats biedt aan vijf inzittenden. De materiaalkeuze, uitrusting en het design is erg minimalistisch. De achterbank heeft eigenlijk zelfs helemaal geen reliëf. Toyota denkt ook dat die meestal plat ligt, om van de grote laadcapaciteit gebruik te kunnen maken.

Onder de kap is er evenmin iets speciaals: er is een 1.3l viercilinder benzine met 94pk en als het wat meer mag zijn dan kan je ook uit een 107pk sterke 1.5l kiezen. Alle versies hebben een automaat (CVT), maar er is dan weer wel een variant die in plaats van voorwiel- vierwielaandrijving heeft. De prijs begint er vanaf (omgerekend) minder dan 12.000 euro.