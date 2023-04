Kunnen de Japanners het best van al: piepkleine campers

Door: BV

De Kei-cars, petieterige autootjes met miniscule motoren, blijven een Japans fenomeen. Slechts sporadisch schopt een model het eens tot buiten de landsgrenzen, waar het de rol van stadsauto aangemeten krijgt. Maar de origineelste creaties maken geen schijn van kans. Historisch gezien genoten Kei-cars in Japan omwille van hun kleine motoren (maximaal 660cc) en bescheiden afmetingen, grote (fiscale) voordelen. Sinds 2014 worden die er echter afgebouwd, maar de verschillende voertuigen blijven er niettemin populair.

Een kei-car voor elk segment

In Japan bestaat het kei-segment uit voertuigen van allerlei pluimage. Er zijn terreinwagens, gewone gezinswagens, sportautootjes en bestelwagens. En er zijn ook campers. De Japanners zijn namelijk gek van kamperen en op het Tokyo Autosalon van 2022 (dat ogenschijnlijk doorgaat in tegenstelling tot het Autosalon van Brussel) staan er dan ook heel wat te blinken. Japanners, die een hele cultuur rond het aanpassen en personaliseren van auto’s in stand houden, kunnen terecht bij een hele hoop gespecialiseerde toeleveranciers als ze ze echt willen realiseren.

Daihatsu Atrai camper

Daihatsu presenteert voor de gelegenheid een aangepaste Atrai bestelwagen. De basis is al een opmerkelijk voertuig omdat het gaat om een modelletje met vier deuren en een vlakke laadvleor erachter. Het is met functionele noden in het achterhoofd ontwikkeld, maar laat zich ogenschijnlijk makkelijk van een zakelijke naar een recreatieve rol loodsen. Van alle avontuurlijke accessoires is de daktent de belangrijkste.