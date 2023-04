Het is gedaan met Lotus zoals je het kent

Door: BV

Lotus heeft één van de belangrijkste hoofdstukken uit zijn geschiedenis definitief afgesloten. Na 25 jaar is een einde gekomen aan de carrière van de Elise. Ook het laatste exemplaar van de Exige (sterk gebaseerd op de Elise) en de Evora (eigenlijk een uitgerokken versie) liep inmiddels van de band. De teller voor de drie modellen samen strandde uiteindelijk op 51.738 stuks.

Statistisch onbelangrijk, geschiedkundig relevant

De cijfers onderlijnen netjes wat voor een nicheproduct een Lotus is. Op basis van z’n aantallen is het eigenlijk nauwelijks een voetnoot waard in de geschiedenis van de automobiel. Maar voor liefhebbers is het toch wat anders. De Elise gold omwille van z’n lichtgewicht architectuur en z’n dynamische eigenschappen al snel als één van de benchmarks voor compacte sportwagens. En z’n invloed reikte verder. Een samenwerking met Opel leverde de Speedster op: in essentie een minder fijn rijdende Elise, maar nog dynamisch gezien nog steeds de belangrijkste Opel in tijden. En ook ene Elon Musk nam de Elise voor een eerste elektrisch experiment: de Tesla Roadster.

Lotus maakt zich op voor crossover, EV-toekomst

Onder de auspiciën van Geely zal Lotus zich de komende tijd toespitsen op elektrische mobiliteit. In het voorjaar van 2022 komt er een crossover van het bedrijf. Ja, inderdaad. De lichtgewicht-specialisten gaan overstag en willen de nieuwe wereld veroveren met een hoogpoter. Er staat ook een elektrische sportwagen (die evenmin licht zal zijn) op het programma. Daarvoor - zo wordt gefluisterd - staat een samenwerking met Renault-dochter Alpine in de steigers.

Toch is het nog niet helemaal gedaan met het lichtgewicht gerevetteerde en gelijmde ondersstel van de Elise. De jongste creatie van het bedrijf, de Emira, maakt immers nog steeds gebruikt van beproefde componenten. Ze zijn alleen (nog maar eens) in een nieuwe jas gestoken. Daar is het grootste nieuws de komst van opgewaardeerde motoren.