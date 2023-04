Draadloze update voor elektrische VW ID.4, ID.5

Door: BV

Volkswagen voert een OTA-update (over the air, dat wil zeggen automatisch en draadloos) uit voor z’n modellen uit het elektrische ID-gamma. Die kunnen voortaan wat meer kunstjes. Die zorgen er volgens het merk voor dat een elektrisch voertuig de enige auto van een klant kan zijn.

De fabrikant zegt dat alle ID-modellen die zijn uitgerust met de 77kWh-batterij via de update in staat zullen zijn om bidirectioneel te laden. Dat wil zeggen dat ze zowel stromen kunnen accepteren als afstaan. Stroom afgeven lijken ze niet rechtstreeks te kunnen aan een elektrische installatie, maar wel aan een ander opslagsysteem zoals thuisbatterijen. Pro-EV-groepen zien de functie om je huis op te laden (via een thuisbatterij) vaak als een oplossing voor geprojecteerde toekomstige stroomtekorten. Ze vergeten dan wel gemakkelijkheidshalve dat er twee keer conversie- en transferverliezen worden opgelopen. Die kunnen tot wel 30% oplopen.

Sneller laden

Een andere softwarerevisie zal de laadcapaciteit van de batterij verhogen van 125kW tot 135kW voor standaardmodellen en tot 150kW voor de VW ID.5 GTX. De oplaadtijd van 5 tot 80% wordt op die manier met maximaal negen minuten ingekort. Er komt ook een nieuwe functie die de levensduur van de batterij moet verbeteren en eenvoudigweg inhoudt dat de batterij niet verder dan 80% wordt geladen.

Het navigatiesysteem wordt voortaan ook weer wat slimmer. Het kan voortaan routes plannen die rekening houden met de snelheid van individuele laadpalen en zo de snelste route naar de bestemming plannen, ook wanneer dat met een conventioneel aangedreven auto niet de snelste of de kortste zou zijn.

Wanneer de updates exact worden uitgerold is nog niet duidelijk, maar Europa krijgt alvast wel de primeur.