Engeland bouwt minder auto’s dan in 1984

Door: BV

In november liepen in Engeland in het totaal 75.756 nieuwe auto’s van de band. Dat is het laagste maandproductie-aantal sinds 1984. Het was de vijfde opeenvolgende maand van dalende productie.

Productie van nieuwe auto's zakt pijlsnel

In november 2020 produceerde het VK nog 106.243 autos. Bijna 29% meer dan nu het geval is. Dit jaar liepen in de verschillende autofabrieken in Engeland 797.261 auto’s van de band. In het ook al stevig door de coronacrisis geplaagde jaar 2020 waren dat er over dezelfde periode toch al 849.525.

De Britse koepelfederatie van automerken wijt de dalende cijfers aan problemen in de toeleveringsketen en aan ‘de bredere nationale achtergrond’. Met de vinger wordt met andere woorden vooral gewezen naar het chiptekort en covid-gerelateerde tijdelijke sluitingen. Ook de sluiting van een Honda-fabriek afgelopen zomer, zorgde voor een negatieve impuls.

Europa is grootste afnemer

8 op de 10 in het VK geproduceerde voertuigen is bestemd voor de export. Europa is de grootste afnemer. Zo’n 60% van de nieuwe auto’s is voor het Oude Continent bestemd. De Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) vind de cijfers nu al “extreem verontrustend”, maar verwacht nog meer problemen.

Vanaf 1 januari nog meer problemen verwacht

Vanaf 1 januari 2022 gaan nieuwe douane- en controlesystemen in tussen Engeland en de rest van Europa - een gevolg van de Brexit. De sector doet er alles aan om zo goed mogelijk voorbereid te zijn, maar toch worden er problemen verwacht. Nogal wat Britse fabrieken werken met onderdelen die ‘just in time’ vanuit continentaal Europa geleverd moeten worden. Wanneer die toelevering hapert, heeft dat onmiddellijk gevolgen voor de productie.