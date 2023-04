Vlaming neemt vaker de auto dan voor corona

Door: BV

De Vlaming neemt vaker de auto voor een professionele verplaatsing dan voor het uitbreken van de Coronacrisis. Dat is de conclusie van de jongste mobiliteitsbarometer van automobilistenvereniging VAB.

Meer mensen kiezen voor auto door coronacrisis

Van de mensen die zich regelmatig bedienden van het openbaar vervoer voor een woon-werk-verplaatsing, is sinds het uitbreken van de COVID-19-pandemie een derde overgeschakeld naar een andere transportmethode. Dat concludeert VAB, dat doorgaat door te stellen dat 17 procent daarvan nu vaker de auto neemt.

De populariteit van het openbaar vervoer nam nog verder af bij mensen die er sowieso al zelden gebruik van maakten. Daar geven 6 Vlamingen op 10 nu aan dat ze de verschillende vormen van publiek transport nog actiever vermijden dan voorheen al het geval was.

De bevindingen van VAB liggen in de lijn van soortgelijke onderzoeken in het buitenland. Door de coronacrisis kiezen wereldwijd steeds meer mensen voor de auto om zich te verplaatsen. De redenen liggen voor de hand: openbaar vervoer verhoogt het potentiële aantal risicocontacten en het is evenmin erg duidelijk hoe hygiënisch sommige van die transportvormen zijn.