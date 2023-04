Elektrische auto, maar geen oprit of garage? Vlaanderen zet nu een laadpaal dichter bij huis

Door: BV

Wie een elektrische auto wil aankopen, maar thuis geen ruimte heeft voor een laadpaal (of hem om technische redenen niet kan plaatsen), kan er een aanvragen bij de overheid. Tenminste, in de veronderstelling dat er binnen een straal van 500 meter rond de woning nog geen enkele laadpaal is. Die straal wordt nu verkleind.

Aankondigingspolitiek

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (OpenVLD) erkent dat thuis laden voor mensen die op publiek domein moeten parkeren, verre van evident is. Om dat in de toekomst eenvoudiger te maken, zal de overheid (veelal aan te vragen via de gemeente) een laadpunt voorzien binnen een straal van 250 meter. Dat moet vanzelfsprekend gedeeld worden met alle andere EV-bezitters in hetzelfde gebied.

Klein detail: je kan die palen momenteel wel vragen, maar ze worden niet geplaatst. Vlaanderen werkt immers een nieuw regelgevend kader uit voor de plaatsing van de publieke palen en de verschillende overheden hebben er (nog) geen technische partners voor. De aankondigingspolitiek van minister Peeters heeft dus op korte termijn geen enkele praktische implicatie.

Bedrijven kunnen het oplossen

Met een nieuwe subsidiepot van 8,4 miljoen euro wil de minister bedrijven aanmoedigen om te investeren in laadinfrastructuur. Bedrijven die zelf laadpalen installeren zullen op een tegemoetkoming kunnen rekenen, maar ze moeten er dan wel voor zorgen de laadpunten voor het brede publiek opengesteld worden.