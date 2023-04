Nieuwe trend in China: autokaraoke

Door: BV

De Chinezen zijn, zo is bekend, absoluut wild van karaoke. Zelf in een microfoon staan blèren is er een populair tijdverdrijf. Het wordt er beoefend in gespecialiseerde bars, in een thuisomgeving en… ook steeds vaker in de auto. Plaatselijke app-ontwikkelaars en lokale automerken spelen er gretig op in. Karaoke in de auto is er nu al een echte hype.

Hoe werkt autokaraoke?

“ merken die geen karaokefunctie aanbieden zullen marktaandeel verliezen ”

De opzet is eenvoudig en ligt voor de hand: het geluid gaat over de geluidsinstallatie van de auto en het infotainmentscherm wordt ingeschakeld om de tekst (en het tempo) weer te geven. Dat kan door een plaatselijke (Chinese) app te koppelen, maar er zijn ook al lokale autofabrikanten die de karaokefunctie via de ingebouwde app-store van de auto aanbieden.

Zingen doet de karaokeminnende Chinese autobestuurder in een microfoon die met bluetooth wordt gekoppeld. Tenminste: voorlopig. Er wordt naar verluidt naarstig gewerkt aan een integratie die de ingebouwde microfoons in de auto gebruikt. Die zou een extra accessoire overbodig maken.

Geen autokaraoke = slecht voor de verkoop

Volgens Chinese marketingspecialisten is de beschikbaarheid van een karaokefunctie een belangrijk onderscheidend element voor heel wat autokopers in het land. Chinezen leggen nog meer dan Europeanen of Amerikanen de nadruk op technische snufjes en functies en zijn grotendeels onverschillig wanneer het over technische eigenschappen of rijcapaciteiten gaat.

Xiping Huang, Connected Experience Solution Integration & Release bij Volvo Cars, wond er geen doekjes om “Westerse automerken die geen karaokefunctie aanbieden zullen marktaandeel verliezen”.