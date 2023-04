Escort, Capri, Cortina... Ford brengt ze allemaal terug (met een stekker)

Door: BV

Ford wil een hoop namen uit het verleden van onder het stof halen. Dat blijkt uit het feit dat het merk met het Blauwe Ovaal de betere namen uit het verleden heeft gedeponeerd bij handelsmerkbureaus in Europa, Australië en Nieuw-Zeeland. Op 23 december werd de bescherming van de namen aangevraagd voor ‘motorvoertuigen, onderdelen en accessoires ervan bij het Europese octrooi- en merkenbureau.

Capri, Cortina, Granada, Orion, Escort...

Ford lijkt zinnens te zijn om in de toekomst weer de namen Capri, Cortina, Granada, Orion en Escort te gaan gebruiken. Over het beoogde gebruik van de modelnamen is officieel nog niks geweten, maar het laat zich wel raden. Ze zullen naar alle waarschijnlijkheid op het paspoort van een nieuwe generatie elektrische auto’s verschijnen.

De Europese hoofddesigner van het merk, Murat Gueler, zei eerder dit jaar: "Er komt veel uit China dat zeer competitief is en de Koreanen hebben nu al prachtige ontwerpen en sterke technologie, dus de vraag voor fabrikanten als Ford is 'hoe positioneer je jezelf?’" Hij ging door: "Ik denk dat we de unieke troef hebben dat we namen uit het verleden hebben die we kunnen aanboren om ons product emotioneel te maken en om verhalen te vertellen die geen enkel ander merk kan vertellen.”

Overtuigt de Mustang Mach-E als EV?

Op z’n eerste geheel elektrische model kleefde Ford ook al een klassieke naam. Dat werd de Mustang Mach-E, die met z’n design (ook al is het weinig overtuigend) ook probeert aan de knopen bij de sportieveling uit het gamma van het merk.

Ford wil z’n styling naar voor schuiven als ‘onderscheidende factor’ voor de aankoop van een auto. Dat is op zich niet zo verrassend. De hele auto-industrie gaat die richting uit. Er zijn immers nauwelijks nog merken die zich op technisch vlak onderscheiden. Bovendien zal Ford voor z’n eerste generatie elektrische volumemodellen voor Europa technisch helemaal enten op een VW-architectuur. Tegen 2030 wil Ford in Europa nog uitsluitend elektrische auto’s aanbieden.