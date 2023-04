Tieners op zoek naar verlaten gebouwen ontdekken schat aan oude auto's

Door: BV

In een ogenschijnlijk verlaten graanschuur in Engeland (vermoedelijk in de regio Birmingham / Midlands) zitten een hoop oude auto’s van exclusieve merken verstopt. Maar ze zijn in een bedenkelijke staat.

Verlaten gebouwen binnendringen is een rage

In een video op youtube dringen enkele tieners een verlaten schuur in. Dat soort van videocontent is een rage. Ze hopen op interessante ontdekkingen. Dit geval stelt niet teleur. Terwijl een groene Nissan Almera als eerste in beeld komt (je kan je moeilijk een minder opwindende auto bedenken), blijken er in de schuur wel degelijk pareltjes verstopt te zitten.

De lijst is uiteindelijk erg lang. Er staan een paar Porsche 911’s, een Porsche 356 en er is ook een mooie doorsnede van wat de Britse auto-industrie enkele decennia geleden te bieden had. Lotus, Bentley, Aston Martin, Sunbeam, enkele auto’s met een AC-badge en zelfs een Wolseley II zijn er allemaal in te zien. Er is zelfs een relatief recente Renault Clio Williams.

Kwantiteit, maar geen kwaliteit

De domper op de feestvreugde is de staat van de auto’s in kwestie. Het is duidelijk dat de omstandigheden van de opslag niet goed (meer) zijn en de meeste auto’s zijn dan ook grotendeels vergaan. Een interieur is ook niet altijd aanwezig. Weinig verbazingwekkend: de meeste auto’s zijn rechtsgestuurd, maar er zijn ook uitzonderingen.

Over de eigenaar van de schuur, net als over de oorsprong van de auto’s, is niks bekend. Het is onwaarschijnlijk dat de voertuigen (allemaal restauratieprojecten) op korte termijn op de markt komen.