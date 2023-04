Cijfers: zo sluit autosector rampjaar 2021 af

Door: BV

In 2021 werden in ons land 383.123 nieuwe personenwagens in het verkeer gebracht. Dat is een daling van nog eens 11,2% ten aanzien van het door coronalockdowns getroffen jaar 2020. Het cijfer voor december is nog erger. De sector leverde 20.377 nieuwe wagens uit, tegenover 30.078 een jaar eerder. Een daling van ruim een derde.

In de top 5 zit geen enkel merk dat minder dan 30% moet prijsgeven. BMW is ondanks een daling van 38,18% alweer de grote winnaar. Het bedrijf profiteert van een aanbod dat sterk geoptimaliseerd is voor de bedrijfswagenmarkt, die minder te lijden heeft onder gevolgen van de coronapandemie. Met 1.778 nieuw ingeschreven auto’s pakt het merk andermaal de beker. Renault stelt zich tevreden met de tweede plaats en 1.691 plaatsen, terwijl VW met 1.661 stuks het brons verovert. Peugeot en Mercedes fungeren met respectievelijk 1.583 en 1.459 stuks als eredames.

Wie kan nog wel auto’s leveren?

Interessanter dan te kijken welke merken terrein prijsgeven, is het om te kijken wie wél meer nieuwe auto’s kan uitleveren dan een jaar geleden. Dacia werkt zich met een stijging van ruim 23% en 1.124 stuks bijvoorbeeld naar de zevende plaats op de Belgische markt. Kia weet met 789 auto’s ruim de helft meer nieuwe auto’s te leveren dan een jaar geleden. Hetzelfde geldt voor Tesla met 528 auto’s.

Chiptekort geraakt niet opgelost

Tesla is overigens de enige autofabrikant die grote aanpassingen aan z’n producten deed om af te stappen van de zogeheten legacy-chips in nieuwe modellen. Aan die halfgeleiders is een wereldwijd tekort (dat de autosector grotendeels over zichzelf uitsprak - zie hier). Dat tekort wordt als hoofdreden aangewezen voor de tanende cijfers. De verschillende automerken rapporteren immers allemaal een goed gevuld orderboek en - bijgevolg - erg lange wachttijden op een nieuwe auto. Het wereldwijde chiptekort is overigens nog niet meteen van de baan. Grote autofabrikanten als VW en Mercedes lieten al weten dat ze ervan uitgaan dat gans 2022 nog door tekorten wordt geplaagd.

Bestelwagens, vrachtwagens en motoren

De markt van de lichte bedrijfsvoertuigen kreeg in november een tik van 22,2%, terwijl bij de zware bedrijfsvoertuigen de vrachtwagens tot 16 ton MTM afrekenen met een daling van 1,4% ten aanzien van vorig jaar terwijl bij de voertuigen met een MTM van meer dan 16 wel een stijging van 11,1% op te tekenen valt. Vakorganisatie Febiac stipt evenwel aan dat zelfs daar de cijfers nog altijd ruim een derde onder die van 2019 blijven.

De markt voor de gemotoriseerde tweewielers (waaronder ook scooters, driewielers en quads horen) eindigde het jaar met een lichte daling van 1,5% en 25.422 inschrijvingen, maar die markt kreeg in december wel een flinke klap. Daar ging het cijfer op één maand tijd zo maar eventjes 55,1% onderuit.