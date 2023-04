Elektrische Mercedes EQXX rijdt 1.000km ver

Door: BV

Mercedes introduceerde op een (gedititaliseerde) aanwezigheid tijdens elektronicabeurs CES in Las Vegas deze EQXX: een concept car voor een elektrische auto die op één batterijlading ruim 1.000km ver moet geraken. Weg met de afstandsvrees.

Hoe doet Mercedes dat?

In de naam van de conceptcar staan de laatste twee karakters -XX- voor de X-factor van het model. Dat moet aangeven dat het model opwindend is, maar ook weer niet zo opwindend dat het drie X-jes verdient. Tenslotte is het koetswerk vooral een rationele bedoening. Mercedes legde de nadruk absoluut op luchtweerstand, wat een historisch lage Cw-waarde van 0,17 opleverde. Daarbij werd niets minder dan een maniakale aandacht gevergd. Zelfs het traditionele Mercedes-logo moest eraan geloven. Zo’n plastic 3D-element genereert teveel luchtwerveling. Een laagje verf, dat kon nog net. Het gevolg van al die aandacht is wel dat de EQXX er op geen enkele manier uitziet als een Mercedes. Aan de vormtaal van het merk voor de toekomst moet dus nog wel wat gesleuteld worden.

De batterij is beter, niet groter

Onder de vloer zit een nieuwe efficiënte batterij met een capaciteit die niet meer dan 100kWh bedraagt. De inhoud is met andere woorden vergelijkbaar met het beste wat de markt momenteel te bieden heeft en de Duitsers kozen hier niet voor een gigantische accu. Net zo cruciaal is de samenstelling van die batterij. Die heeft een fors hogere energiedichtheid dan wat momenteel commercieel verkrijgbaar is. Dat levert een accupakket op dat 50% kleiner en 30% lichter is dan dat van de Mercedes EQS bijvoorbeeld.

Mercedes gaat er prat op dat er geen energie verkwanseld wordt en dat 95% van de in de batterij opgeslagen energie (na transfer- en conversieverliezen dus, waar het communiqué niet over rept) uiteindelijk bij het wiel terechtkomt. De Duitsers maken de vergelijking met een verbrandingsmotor waarvan nu wordt beweerd dat de efficiëntste exemplaren aan 30% rendement komen. In realiteit zijn er dankzij elektrische ondersteuning en energierecuperatie ook al verbrandingsmotoren die aan 45% komen, ook bij het merk met de Ster. Maar Mercedes laat zich in haar EV-propaganda liever niet hinderen.

Licht, maar ook onbetaalbaar

De EQXX is compact, aerodynamisch, efficiënt en ook… erg licht. Op het gewicht voor de accu na werd elk grammetje tegen het licht gehouden. Dat resulteerde onder meer in een grotendeels in carbon uitgevoerde structuur, waarbij zelfs ophangingselementen in het exotische materiaal werden uitgevoerd. Dat lage gewicht, dat door Mercedes evenwel niet met een exact cijfer wordt vereerd, verraadt ook dat een productieversie als die enigszins betaalbaar moet zijn niet voor meteen is.

Tenslotte nog een woord over het interieur. Dat biedt plaats aan vier inzittenden en moet met de nodige dosis blinkende materialen en slim toegepaste textuur toch een premium indruk nalaten, ondanks de beperkingen die door de lichtgewicht bouw worden opgelegd. En natuurlijk is de blikvanger ook hier weer een scherm. Dat loopt nu over de volledige breedte van het dashboard en heeft een diameter van 47 inch.