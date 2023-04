Hoger VAA, strengere keuring: dit is nieuw voor automobilisten in 2022

Door: RVDB

De start van het nieuwe jaar luidt meestal heel wat nieuwe regels in. Dat is niet anders in 2022. Ook voor automobilisten zijn er enkele veranderingen. We zetten de belangrijkste even op een rij.

Hoger VAA

In de discussie rond bedrijfswagens wordt vaak vergeten dat de bestuurders veel belastingen betalen. En in 2022 nog wat meer, want het voordeel alle aard (VAA) gaat omhoog. Voortaan bedraagt het VAA minimaal 1.400 euro, tegenover 1.370 euro in 2021. De CO2-referentiewaarden om het VAA te berekenen, worden aangepast. In de formule om het VAA te berekenen, wordt voor benzinewagens (inclusief hybride, CNG, …) nu een waarde van 91 gram (in plaats van 102 gram) gebruikt. Voor diesels wordt dat amper 75 gram (in plaats van 84 gram). Het gevolg laat zich raden: je betaalt al snel een paar honderd euro meer dan in 2021 voor dezelfde nieuwe auto met verbrandingsmotor.

Keuring wordt strenger en duurder

Sinds 20 december 2021 kijkt de keuring er strikter op toe dat diverse uitrustingen zoals de gordels en airbags helemaal in orde zijn. De snelheidsmeter die niet goed leesbaar is? Een defecte airbag? Punten waar je vroeger alleen een opmerking (en groen keuringsbewijs) voor kreeg leiden nu tot een verplichte herkeuring binnen de vijftien dagen. Eerder werden ook al de regels rond verlichting verstrengd.

Daarnaast is er vanaf 2022 een beperkte prijsindexering. Zo stijgt de prijs van de keuring van een benzinewagen naar 38,90 euro en van een dieselwagen naar 47,70 euro. Voor een herkeuring betaal je voortaan 13,80 euro en voor een tweedehandskeuring (inclusief aanvraag tot inschrijving en Car-Pass) 76,60 euro.

Mobiliteitsbudget

De regering probeert het geflopte mobiliteitsbudget, waarbij werknemers hun (recht op) bedrijfswagen kunnen inruilen, wat aantrekkelijker te maken. Financieringskosten (zoals fietsleningen) en kosten voor veiligheidsuitrusting (bijvoorbeeld fietshelmen) zijn nu ook in het mobiliteitsbudget voorzien. Ook kosten voor het openbaar vervoer van gezinsleden die op hetzelfde adres wonen, passen nu binnen het mobiliteitsbudget.

Euro 4-diesels verboden in LEZ Brussel

Dieselwagens met Euro 4-norm (2006-2010) krijgen geen toegang meer tot de lage-emissiezone in Brussel. Vanaf 1 januari 2022 zijn de voorwaarden daar strenger, waardoor eigenaars (vooral particulieren) geen andere keuze hebben dan hun oude auto weg te doen. Om te wennen aan de nieuwe regeling is er wel een overgangsperiode tot 31 maart 2022, daarna moet je een boete van 350 euro betalen bij overtreding.

Hogere boetes voor gsm-gebruik

Nog te veel bestuurders beseffen de gevaren van de smartphone in het verkeer niet. Gsm-gebruik achter het stuur wordt een overtreding van de derde graad, waardoor de boete stijgt van 116 naar 174 euro. En het gaat niet alleen om gsm’s, maar om elk ‘mobiel apparaat met een scherm’ dat je dus niet mag gebruiken, vasthouden of manipuleren onderweg. Als de auto stilstaat (niet voor het rood licht) of geparkeerd is, mag je je toestel wel gebruiken. Gebruik is ook niet strafbaar als het toestel zich in een speciale houder bevindt.

Laadpaal met voordeel

Zowel particulieren als bedrijven worden gestimuleerd om voor het einde van 2022 een laadpaal te plaatsen. Als particulier krijg je (via je belastingaangifte) 45 procent voordeel op de aankoopprijs van de laadpaal (berekend op een maximumprijs van 1.500 euro). Het moet wel gaan om een slimme laadpaal, geplaatst door een professional en voorzien van groene stroom. Voor bedrijven die een laadpaal installeren, is er een kostenaftrek van 200 procent. Die laadpaal moet dan wel publiek toegankelijk zijn. In 2023 en 2024 zijn er ook nog voordelen voor particulieren en bedrijven, maar die nemen af.