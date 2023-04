Brandrisico bij 800.000 Mercedessen, maar vervangonderdelen zijn ‘moeilijk leverbaar’

Door: BV

Een mogelijk lek bij de koelvloeistofpomp kan in extreme gevallen bij 800.000 Mercedessen voor brandgevaar zorgen. Een terugroepactie wordt zo snel mogelijk opgestart, maar het merk beschikt momenteel over onvoldoende onderdelen om meteen tot actie over te gaan.

Rij zo weinig mogelijk

Getroffen zijn dieselvoertuigen van het gros van de modellen die Mercedes sinds januari 2017 in catalogus houdt. Het gaat om de Mercedes GLC, GLE, GLS, C-Klasse, E-Klasse, S-Klasse en de G-Klasse met motorversies OM 654 of 656. De laatste exemplaren die onder de terugroepactie vallen liepen pas in oktober van 2021 van de band.

Alle 800.000 klanten krijgen van Mercedes een brief om hen te waarschuwen voor het mogelijke probleem. “Onderdelen zijn momenteel soms moeilijk te krijgen, maar toch verwachten we dat de eerste klanten al eind deze maand gecontacteerd worden voor een afspraak”, laat Bastien Van den Moortel, Press Relations Manager bij Mercedes België aan deze redactie weten.

Hoelang de ganse terugroepactie in beslag zou nemen, kon hij niet voorspellen. Intussen raadt het merk bestuurders aan om het gebruik van een getroffen auto zoveel mogelijk te beperken.