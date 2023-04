Sony gaat auto’s maken: lanceert twee elektrische modellen

Door: BV

De Japanse elektronica- en entertainmentgigant Sony gaat auto’s bouwen. Topman Kenichiro Yoshida maakte dat bekend op CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas. Het merk stelt er in één adem ook de twee eerste modellen voor in een bijna productierijpe vorm.

Sony als autofabrikant is geen verrassing

Als een complete verrassing komt de aankondiging van Sony niet. Twee jaar geleden stelde het bedrijf op dezelfde beurs al eens de Vision-S voor. Een opvallend productierijpe concept car die officieel alleen diende als technologisch uithangbord. Een uitleg die destijds, omwille van de sterk uitgewerkte status van de showmodellen, al menig wenkbrauw deed fronsen.

Hoewel Sony officieel slechts interesse toonde in het vermarkten van enkele elektronische componenten aan klanten in de autosector, viel al snel op dat Sony met de Vision-S bleef testen. Dat leidde tot verdere speculatie over autoplannen van het merk. Die zijn nu officieel.

Sony lanceert twee modellen

Op de beursvloer in Las Vegas staan twee concept cars te blinken: de Vision-S 01 en de Vision-S 02. Wellicht komen die straks als S 01 en S 02 in de catalogus. Achter het cijfertje 1 schuilt een verder doorontwikkelde versie van de concept car van twee jaar geleden. Die is 4,9 meter lang en heeft een riante wielbasis van 3,03 meter. De concept is nog een vierzitter (dat worden wellicht vijf conventionele plaatsen in serieproductie) en wekt met twee elektromotoren maximaal 544pk op. Daarmee moet hij naar 100km/u kunnen accelereren in 4,8 seconden en is een topsnelheid van 240km/u mogelijk. Over de cruciale grootte van het accupakket en het rijbereik van de elektrische auto zegt Sony nog niks.

De Vision-S 02 deelt hetzelfde platform en heeft precies evenveel vermogen, een gelijke lengte en een identiek wielbasis. Maar hij is hoger. Kwestie van in te spelen op de heersende SUV-hype. De topsnelheid van dit model is afgeregeld op 180km/u.

Sony ziet auto’s als een consumptieplatform voor het uitgebreide entertainmentaanbod (films, muziek, games) van het bedrijf. De grote focus op beeldschermen, software en 5G-connectiviteit mag dan ook niet verrassen. De elektronicareus wil ook uitpakken met zelfrijdende functies en monteert daarom steeds een lidar, tal van sensoren en verschillende camera’s. Toch kan het merk nu pas autonoom rijden van niveau 2 (zie hier wat dat precies betekent) beloven.

Wanneer gaan de elektrische auto’s van Sony in productie?

Sony richt in de loop van dit jaar officieel z’n autodivisie op. De productie echter niet meer dit jaar van start gaan. De productie start ten vroegste in 2023. Europa lijkt voorrang te zullen krijgen bij de commercialisering. Niet onlogisch, want alleen bij ons wordt de elektrische auto zo agressief aangemoedigd door overheden.