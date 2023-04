Opmerkelijke cijfers: 2021 was beste jaar ooit voor tweedehandsmarkt

Door: RVDB

Voor de markt van nieuwe wagens was 2021 een rampjaar, nog slechter dan 2020. Helemaal anders verging het de tweedehandsmarkt, die een recordverkoop van 709.605 wagens noteerde. Het verschil was nog nooit zo groot.

Afgelopen jaar werden in België 709.605 tweedehandswagens ingeschreven of 7,5 procent meer dan in 2020. Een nieuw record. Dat blijkt uit cijfers van Traxio, de federatie van de autohandel. Vooral de steeds grotere kloof met de nieuwe wagens valt op. De tweedehandsmarkt was in 2021 maar liefst 80,9 procent groter. In december 2021 werden zelfs dubbel zoveel tweedehandswagens ingeschreven in vergelijking met de nieuwe wagens. In heel 2021 werden 10,1 procent minder nieuwe wagens ingeschreven tegenover 2020 en 29,5 procent minder dan in 2019, voor corona. Dat is een terugval tot op het niveau van 1985-1986.

Leveringsproblemen

“Na coronajaar 2020 was 2021 weer een bijzonder atypisch jaar. De markt werd volledig ontwricht, deze keer door leveringsproblemen van nieuwe wagens wegens een tekort aan halfgeleiders. Door de langere levertermijnen ging de consument noodgedwongen op zoek naar alternatieven en zagen we een duidelijke verschuiving naar de tweedehandsmarkt”, verklaart Filip Rylant, woordvoerder van Traxio.

Wordt 2022 beter?

“ Het aanbod zal stijgen, maar de vraag en de prijs zullen dalen ”

Toch zijn er signalen dat de markt voor nieuwe wagens zich in de loop van 2022 deels zal herstellen. “De orderboekjes zouden goed gevuld zijn, maar door de leveringsproblemen bleven de inschrijvingen onder de normale cijfers”, geeft Filip Rylant aan. “Diverse dealers bevestigden ons dat ze geen 10 procent minder hebben verkocht dan vorig jaar. Naarmate deze verkopen met uitstel geleverd worden, zal de nieuwmarkt stabiliseren en kunnen we tijdelijk naar heel hoge inschrijvingscijfers van nieuwe wagens gaan.”

Zal de tweedehandsmarkt blijven floreren? Dat valt nog te bezien. “Meer leveringen van nieuwe wagens betekent ook een grotere instroom van tweedehandswagens. Het aanbod zal stijgen, maar de vraag en de prijs zullen dalen. De markt van nieuw en tweedehands zal nog een paar jaar moeten zoeken naar een nieuw evenwicht”, besluit Filip Rylant.