Nieuwe Range Rover nu al uitverkocht in België

Door: BV

Eind oktober stelde Land Rover z’n nieuwe vlaggenschip voor. Generatie vijf van de Range Rover. Andermaal groter, luxueuzer, gespekt met meer technologie en met opvallende stijlaccenten zoals de achterlichten die je niet kan zien wanneer ze niet in werking zijn. Hij is ook wat groter, met minstens 5cm extra lengte en een 7,5cm grotere wielbasis. Er is ook een 20cm verlengde variant in de catalogus opgenomen.

Elke beschikbare nieuwe Range Rover is al verkocht

In november was er in ons land een evenement waarop trouwe klanten een eerste oppervlakkige kennismaking met de auto werd gegund. Pas dit voorjaar arriveren de eerste exemplaren bij de dealer. Niet dat dat voor het verkoopsvolume veel uitmaakt, want de Range Rover is dit jaar al helemaal uitverkocht. Meer dan 500 klanten tekenden al een bestelbon.

Het is verre van een goedkope auto. De generatiewissel luidt alweer een flinke prijsstijging in, wat betekent dat je het model nooit voor minder dan 123.800 euro op je oprit kan parkeren. “Maar onze klanten voor deze auto nemen vaak nog een mooi optiepakket, dus reken veeleer op 150.000 euro”, klinkt het bij de Belgische invoerder.

Verkocht zonder testrit

“De auto werd bijzonder positief door onze trouwen klanten onthaald. Zozeer zelfs dat het volledige quotum voor 2022 nu al uitverkocht is.” De Range Rover (waarover je hier meer details kan vinden) zal voor klanten die nu nog tot een aankoop overgaan, niet vroeger dan in 2023 geleverd worden. Testritten waren bij die eerste kennismaking overigens niet eens aan de orde.

Bij de lancering hebben klanten de keuze uit een bijna 300pk sterke drieliter diesel en een meer dan 500pk sterke 4,4l V8 (van BMW-origine). Later - ten vroegste in 2024 - wordt ook nog een geheel elektrische versie verwacht.