Klimaatwaanzin in Frankrijk: automerken moeten openbaar vervoer en fiets promoten

Door: RVDB

Na jarenlang lobbywerk van milieugroeperingen heeft de Franse overheid besloten om autoreclames te censureren. Vanaf maart 2022 moeten ze namelijk voorzien worden van een boodschap die andere, ‘milieuvriendelijkere’ vervoerswijzen stimuleert.

Automerken die in Frankrijk nog reclame willen maken, worden verplicht om daar altijd een boodschap aan toe te voegen. Vergelijk het met de vermelding ‘Geniet, maar drink met mate’ bij reclame voor alcoholhoudende dranken. Maar de nieuwe Franse wetgeving gaat nog veel verder en verplicht automerken eigenlijk om reclame te maken tegen hun eigen producten.

Volgens het Franse persbureau AFP gaat het hierbij om advertenties voor print, televisie, radio of internet. Printadvertenties moeten een waarschuwing bevatten die minstens 7 procent van de advertentieruimte inneemt. En tijdens een televisiespot moet de boodschap uitgesproken worden of lang genoeg in beeld zijn om te kunnen lezen.

Drie keuzes

Wat deze boodschap precies inhoudt? De automerken mogen zelf kiezen uit drie standaardmeldingen:

- Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo (Voor korte trajecten, ga te voet of neem de fiets)

- Pensez à covoiturer (Denk eraan om te carpoolen)

- Au quotidien, prenez les transports en commun (Neem elke dag het openbaar vervoer)

Naast deze slogan, moet ook altijd de hashtag #SeDéplacerMoinsPolluer (zich verplaatsen, minder vervuilen) vermeld worden. Ook informatie over de CO2-klasse van de bewuste auto mag niet ontbreken. Vanaf 2028 worden autoreclames voor voertuigen met meer dan 123 g/km zelfs helemaal verbannen.

50.000 euro boete

Het spreekt voor zich dat de Franse auto-importeurs – de op een na grootste adverteerdersgroep in Frankrijk, na de supermarkten – weinig enthousiasme tonen voor deze vorm van vrijheidsbeperking. Maar ze hebben geen andere keuze dan de nieuwe wetgeving te volgen vanaf maart. Anders riskeren ze een boete van 50.000 euro voor elke inbreuk.

“Stigmatiseert autobestuurders”

“Het stigmatiseert bestuurders”, reageert Lionel French Keogh, de topman van Hyundai Frankrijk, bij AFP. “Het is de eerste keer dat we zo’n directe boodschap krijgen van de overheid. We zullen ons aanpassen. Emissievrije voertuigen zijn de toekomst, dat is nu eenmaal de loop van de geschiedenis. Maar dit is ironisch: er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de aandrijftypes. Dit is contraproductief voor de doelstelling van de overheid om elektrische auto’s te promoten”, vindt hij.

Regels in België

In ons land bestaan er ook specifieke regels voor autoreclames. Zo moeten ze de CO2-uitstoot en het gemiddeld verbruik van de getoonde voertuigen tonen, in een tot op de millimeter vastgelegde grootte. Of ze mogen niet aanzetten tot buitensporig gedrag dat schadelijk is voor het milieu. Het is ook algemeen bekend dat Groen een totaalverbod op autoreclames in ons land wil. De kleinste politieke partij van Vlaanderen (volgens de nieuwste peiling van onder meer Het Laatste Nieuws) wordt hierin gesteund door enkele extremistische milieubewegingen.