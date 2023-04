iX Flow: de BMW die van kleur verandert

Door: BV

Op CES is Las Vegas presenteerde BMW de inmiddels veelbesproken iX Flow. Dat is een concept car die als onderscheidend kenmerk heeft dat hij van kleur kan veranderen. “Kleur” wil in dit geval zeggen: grijstinten. De fabrikant werkte voor het showmodel samen met ‘E ink’. Dat bedrijf ontwikkelt films die van kleur kunnen veranderen.Het is dus niet een speciale lak die de kleur van de BMW iX Flow verandert, maar een elektronische kleeffilm die alle carrosseriepanelen bedekt. Die film maakt gebruik van elektroforesetechniek. Dat is hetzelfde principe waarmee bijvoorbeeld een panoramadak met een vingerknip ondoorzichtig kan worden gemaakt. Er wordt elektrische stroom door de film geleid, waardoor de kleur verandert van wit via verschillende grijstinten tot bijna zwart.

De film bestaat uit miljoenen kleine "capsules" met witte pigmenten, geladen met negatieve ionen, en zwarte pigmenten, geladen met positieve ionen. Die oriënteren zich in functie van de stroom die erdoor gaat. Door het koetswerk onder te verdelen kunnen patronen gecreëerd worden.

Frank Weber, lid van de raad van bestuur van BMW: "In de toekomst zullen digitale ervaringen niet beperkt blijven tot het scherm. De fusie tussen het reële en het virtuele zal steeds belangrijker worden. Met de BMW iX Flow brengen we de carrosserie van de auto tot leven”.

Een kleur voor buiten die past bij de stemming of het weer

De innovatieve E Ink technologie biedt de mogelijkheid om het uiterlijk van de auto te veranderen, niet alleen volgens de esthetische voorkeuren van de bestuurder, maar ook volgens de externe omstandigheden of de vereisten van bepaalde voertuigfuncties.

In de zomerzon zal bijvoorbeeld een witte auto de binnentemperatuur verlagen, terwijl een zwarte auto in de winter de warmte wat langer binnenhoudt. BMW beweert in ieder geval dat op deze manier de efficiëntie van de auto kan worden verbeterd. Een ander voorbeeld van een functioneel gebruik: bij sneeuwval kan een zwarte auto, naast de koplampen en achterlichten, natuurlijk beter zichtbaar zijn dan een witte auto. Niet onwaar, natuurlijk maar wel érg ver gezocht.

Het principe van elektronische lak is in wezen de technologie die je aantreft in e-readers van bijvoorbeeld Kindle. In tegenstelling tot traditionele schermen is die technologie zeer energie-efficiënt. Voor het idee productierijp is, is er nog een lange weg af te leggen.