SsangYong heeft nieuwe eigenaar in Edison Motors

Door: BV

Het Koreaanse SsangYong heeft een nieuwe eigenaar. Het bedrijf is nu officieel overgenomen door Edison Motors. Dat is een plaatselijke fabrikant van hoofdzakelijk geëlektrificeerde bussen.

In 2010 kwam SsangYong in handen van het Indiase Mahindra Motors. Daarmee werd destijds een faillissement afgewend. Mahindra probeerde het bedrijf rendabel te maken, maar boekte onvoldoende succes. Mahindra zocht lange tijd zonder succes naar een overnemer. In 2020 moest SsangYong, na een beslissing van het Indiase moederhuis om het merk af te stoten, bescherming tegen z’n schuldeisers aanvragen. Dan moet het merk reorganiseren en op zoek naar een overnemer. Die is nu gevonden.

Edison Motors

Onder Edison Motors wil SsangYong zichzelf heruitvinden en een elektrische transitie versnellen. Het bedrijf onthulde al een gedurfde nieuwe stijltaal voor toekomstige crossovers (zie hier) en heeft plannen om binnen afzienbare tijd drie elektrische modellen op de markt te brengen. Daarbij zit zelfs een model dat zou kunnen concurreren met de (inmiddels verouderde) Tesla Model S of de Mercedes EQS.

En de naam?

SsangYong is label dat erg duidelijke de Aziatische oorsprong van het merk benadrukt en ook niet altijd even goed bekt. Daarom overwoog Mahindra de afgelopen tien jaar al ernstig om de naam te veranderen. “Korando”, nu nog een modelnaam, werd toen als merknaam overwogen. Ook nu ligt een naamswijziging weer op tafel. Het is verre van onwaarschijnlijk dat toekomstige modellen van het bedrijf “Edison” op de kofferklep krijgen.