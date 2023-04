Vlaanderen wil oproeping autokeuring vroeger in de bus

Door: BV

In de loop van dit jaar wil Vlaanderen zelf de oproepingskaarten voor de autokeuring versturen. Dat antwoordde minister van Mobiliteit Lydia Peeters (OpenVLD) op een parlementaire vraag van Joke Schauvliege (CD&V).

Oproeping autokeuring te laat verstuurd

Schauvliege oppert dat er te weinig tijd is tussen het ontvangen van de keuringskaart en het feitelijke vervallen van de autokeuring. Daardoor kunnen bestuurders niet meer op tijd een afspraak maken. Sinds de coronapandemie werken de keuringscentra (die private bedrijven zijn) immers met tijdslots. Daardoor kan de bestuurder van een gewone personenwagen niet meer, zoals vanouds, gewoon gaan aanschuiven voor de autokeuring. Wie z’n auto te laat laat keuren riskeert bij controle een verkeersboete en zal (ofschoon er geen extra werk wordt verricht) ook een toeslag op de keuring betalen. Tijdens de eerste maand is dat 8,8 euro, waarna het tarief in trappen stijgt tot 31,4 euro.

Autokeurcentra verdienen een aardige cent aan die laattijdige oproepingen

Het Vlaamse voornemen om zelf oproepingskaarten te versturen, stamt wellicht uit een niet aflatende stroom klachten. De verschillende onafhankelijke autokeurcentra lijken in hun autokeuring op afspraak niet zelden te weinig capaciteit ter beschikking te hebben. Bovendien kan sinds de coronapandemie geobserveerd worden dat uitnodigingskaarten erg laat in de bus van de gebruiker vallen. Soms zelfs maar een paar dagen op voorhand. Ook de Auto55.be-redactie ontving daarover al heel wat opmerkingen.

De gebruiker heeft in zo’n geval geen poot om op te staan. Het versturen van de groene oproepingskaart is immers een gunstmaatregel, geen verplichting. De autobestuurder wordt geacht zelf in de gaten te houden wanneer z’n keuring vervalt en tijdig een afspraak te voorzien.

Autokeuring steeds strenger

De relatie tussen de autokeuring en de autogebruiker, die veelvuldig klachten heeft over de werking, methode en klantvriendelijkheid van de privatieve ondernemingen die in deze een maatschappelijke rol vervullen, zal de komende tijd wellicht gespannen blijven. De autokeuring verstrengde immers de jongste tijd nog. Steeds meer ogenschijnlijk kleine gebreken zijn nu een reden voor herstelling met onmiddellijke herkeuring en het laat zich raden dat ze niet allemaal op evenveel begrip kunnen rekenen. Zo krijg je voortaan een rode kaart voor kapotte verklikkerlampjes (voor bijvoorbeeld de grootlichten) op je dashboard, ongeacht of de lichten zelf perfect functioneren.

Vanaf wanneer Vlaanderen zelf de uitnodigingen verstuurt, is nog niet duidelijk. Het kabinet Peeters is nog bezig met de uitwerking.