Citroën frist C5 Aircross op

Door: BV

De Citroën C5 Aircross komt uit in het bijzonder competitieve segment van de crossover voor de middenklasse. Daarin kan je je niet veroorloven op je lauweren te rusten. Daarom wordt het model uiterlijk alleszins grondig opgefrist.

Nieuwe neus voor Citroën C5 Aircross

De vernieuwde C5 Aircross pakt uit met een kleinere, moderner gelijnde grille waarin ook een nieuw logo prijkt. Aan weerszijden zitten nieuwe koplampen die met elkaar verbonden worden door verlichte balken die eruit zien als een led-strip. Er zijn ook nieuwe bumpers waarop wat rijkelijker met lakkleur wordt gewerkt. Achteraan is er tenslotte ook een nieuwe invulling voor de achterlichten.

Met comfortstoelen

De vernieuwde cockpit is geïnspireerd op die van de Citroën C5 X. Een infotainmentscherm van 10” dat nu vrij staat en geflankeerd wordt door fijnere ventilatieopeningen is nieuw, net als een middenconsole met een minimalistische bediening van de automatische transmissie. Kopers kunnen opteren voor nieuwe Advanced Comfort-stoelen die naast verwarmings- en massagefuncties ook extra vulling hebben.

Benzine, diesel of plug-in-hybrid

De opgefriste C5 Aircross arriveert pas in de zomer bij de dealer. Hij zal beschikbaar zijn als benzine- of dieselmodel, maar Citroën zelf legt in de communicatie de nadruk op de stekkerhybride. Die combineert een een benzinemotor met een elektrische aandrijving voor een totaal vermogen van 225pk. Het 13,2kWh accupakket brengt het model in louter elektrische modus volgens de officiële opgave 55km ver. Daarna gaat het model voort als hybride.