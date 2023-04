Handige tiener heeft controle over 25 Tesla’s

Door: BV

David Colombo, een 19-jarige die zichzelf omschrijft als “een specialist in informatietechnologie”, heeft naar eigen zeggen controle over 25 Tesla’s. Maar hij wil niet horen dat hij ze gehacked heeft.

Onzorgvuldige instelling van gebruiker is oorzaak

De man heeft ‘beperkte controle’ over 25 voertuigen van het merk in 13 verschillende landen. Hij bezit geen enkele van de betrokken Tesla’s. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Hij gebruikt een achterpoortje in de veiligheidsinstellingen van de betrokken voertuigen. Onder het tabje ‘veiligheid’ kan je daar ‘mobiele toegang’ aan- of afvinken. Bij de betrokken auto’s is Colombo er op die manier in geslaagd, wellicht door de gebruiksgegevens te raden, een aantal functies van de auto te bedienen. Daarbij zitten geen cruciale functies, maar hij kan wel nog flink vervelend zijn.

"Niet de fout van Tesla"

De tiener kan met de lichten knipperen, de radio luider of stiller zetten, youtube activeren op het centrale scherm en kijken of de bestuurder in de auto zit. Hij kan ook ruiten openen of sluiten en bij de Tesla Model X zou hij ook de achterste vleugeldeuren kunnen bedienen.

De man maakt er op Twitter meteen een punt van dat hij het geen fout van Tesla vindt, maar verdere uitleg geeft hij niet.