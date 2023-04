Een Michelin-band met deze technologie herstelt zichzelf

Door: BV

Een lekke band hebben is een vervelende zaak. En het feit dat heel wat moderne auto’s niet langer uitgerust zijn met een reservewiel, verbetert de vooruitzichten van een bestuurder niet. Michelin is echter van mening dat het een oplossing heeft. Tenminste, voor zo’n 90% van de veel voorkomende problemen met banden. Selfseal-banden herstellen zichzelf immers automatisch.

Een band waarop je kan blijven rijden bestaat al even, maar dit is nog niets anders

Banden - zogeheten Runflats - waar je bij een lek op kan blijven doorrijden, bestaan al een tijdje. Dat zijn echter banden die in hun constructie (hetzij in de wand, hetzij in de vulling) voldoende stijfheid hebben om bij het meeste onheil nog een aantal kilometer stand te houden. Lang genoeg om in veiligheid te geraken of een oplossing te kunnen organiseren. Door bij een bandencentrale te stoppen bijvoorbeeld.

Selfseal werkt volgens een ander principe. In Michelin Selfseal-banden zit een aan de binnenkant een laag van enkele millimeters dik taai afdichtmiddel op basis van natuurlijk rubber. Wanneer bijvoorbeeld een nagel de band doorboort, dwingt de druk in de band dat materiaal tegen het vreemde voorwerp en blijft de bandenspanning constant. Ook wanneer het voorwerp er weer uitvalt of wordt verwijderd, dicht de band zichzelf automatisch. Meestal zonder dat de bestuurder er ooit iets van merkt.

Je kan ze na een lek gewoon blijven gebruiken

Michelin beweert dat Selfseal-banden schade tot 6 millimeter groot, gewoon zelf herstellen. Voertuigbezitters kunnen de banden dan gewoon blijven gebruiken tot het einde van de levensduur.

De technologie is beschikbaar in een aantal van Michelins bandenreeksen, waaronder de ecoband e.Primacy die speciaal is ontworpen voor auto's die op elektriciteit rijden.