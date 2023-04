Toyota bouwt meer stukken voor oude auto’s

Door: BV

Toyota’s GR Heritage Parts is een programma dat het bezit van een klassieke Toyota eenvoudiger moet maken door cruciale en moeilijk te krijgen onderdelen opnieuw te produceren. Het aantal beschikbare onderdelen in dat programma zal de komende tijd aanzienlijk worden verhoogd.

In 2022 komen er 56 nieuwe onderdelen bij in de catalogus van de klassiekerafdeling van Toyota. Die zijn verspreid over zes voertuigen: de Toyota Land Cruiser 40 Series, de 2000GT, De Supra (in de A70 en A80-uitvoering), de AE86 Corolla en de Sprinter Trueno.

Land Cruiser op kop

Het is de Land Cruiser die het meeste items achter z’n naam krijgt. Daarbij zijn zaken als een hoofdremcilinder en een stuurstang. Voor de prijzige en exclusieve 2000GT zijn het onder meer koppelingsplaten en remleidingen. De volledige lijst is te vinden op de website van Toyota GR Heritage Parts.

Vanaf 1 februari komen de nieuwe onderdelen op de markt. Ze zouden net zo eenvoudig bij de dealer te bestellen moeten zijn als componenten voor een recente auto.

De jongste tijd zijn er steeds meer autoconstructeurs die voor een een select aantal modellen uit het verleden terug nieuwe componenten aanbieden. Ze volgen daarmee in de eerste plaats een Europese trend. Nogal wat Europese autobouwers hebben immers een catalogus voor klassieke modellen, naast (vaak) nog een hoop andere diensten zoals certificering. Bij premiummerken (zoals Porsche, Jaguar/Land-Rover, Ferrari en Maserati bijvoorbeeld), gaat het inmiddels om een uitgebreid ondersteuningsprogramma met een hele waaier aan producten en diensten.