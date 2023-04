Baidu Xingtu troeft Tesla Semi af

Door: BV

e Chinese internetgigant Baidu steekt z’n tentakels uit naar andere sectoren, waaronder transport. Het bedrijf zal met de Xingtu een volledig elektrische vrachtwagen met geavanceerde autonome rijfuncties lanceren. Het design is afkomstig van Pininfarina.

De Xingtu komt op de markt via Baidu’s dochteronderneming Deepway. Een eerste blikvanger is z’n lage luchtweerstandcoëfficient. Amper 0,35. Dat was mogelijk door onder meer alle wielen (de draaiende vooraan uitgezonderd uiteraard) af te dekken.

49 ton laadvermogen en 300km rijbereik

Onder de vloer zit een gigantisch accupakket van 450kWh. Dat wil zeggen dat hij met een volle lading van 49 ton tot 300km kan afleggen op één enkele lading. De batterijen kunnen in een snellaadmodus op amper één uur tijd weer volgetapt worden. Als je tenminste voldoende stroom vindt. Maar er is ook een alternatief. De accu’s zijn immers verwisselbaar, zoals dat bij Nio (voor personenwagens) ook het geval is. De hele operatie neemt amper 6 minuten in beslag.

De Xingtu wil niet alleen overtuigen met z’n eigenschappen, maar ook met z’n design. Vooral aan de binnenkant ging Pininfarina behoorlijk los. Het zorgde voor een interieur dat breekt met wat gebruikelijk is bij vrachtwagens. Het is strak gelijnd en omvat onder meer een digitale boordplank over de ganse breedte van de cabine. Die moet tijdens het rijden alle relevante informatie geven, maar kan tijdens rusttijden of bij lange ritten - wanneer de vrachtwagen autonoom rijdt - dienen als entertainmentplatform.

Een heel arsenaal snufjes

Over dat autonoom rijden gesproken. Daarvoor heeft de Xingtu intussen al 11 camera’s, vijf millimetergolfradars, een infrarooddetector en een LiDAR aan boord. Een lijst die aangeeft wat een klus het is om voertuigen autonoom te laten rijden. En zelfs hier wordt nog niet gerept over niveau 5 (helemaal zelfrijdend). Baidu mikt op niveau 4 (grotendeels zelfrijdend). Meer over de verschillende niveau’s van zelfrijdende auto’s, ontdek je hier.

De concept lijkt te ver gevorderd te zijn (hoewel Baidu alleen schetsen vrijgaf, bestaat het model effectief) om louter als studie te dienen, maar productieplannen zijn niet bevestigd.