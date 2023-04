Deze Suzuki Jimny neemt zichzelf heel serieus

Door: BV

Geruchten over een vijfdeursversie van de Suzuki Jimny gonzen al een tijd. Maar het Japanse merk heeft er zelf nog altijd niks officieels over gecommuniceerd. Dat er nochtans door heel wat mensen naar wordt uitgekeken, mag ook blijken uit deze ‘unieke’ Jimny. Die is door de studenten van het Nihon Automotive College (NATS) in elkaar geknutseld. Voor Europa maakt het niet echt uit. De Jimny is hier feitelijk geofferd op het CO2-altaar, op een handvol exemplaren per maand na.

Hoger, langer en met twee extra deuren

Voor deze ‘Mountain God’ gedoopte Jimny werd het onderstel met 40cm verlengd. En omdat het koetswerk moest volgen, is dat in twee gesneden en zijn er extra panelen tussen gelast, samen met de twee extra deurtjes. De bevestigingspunten voor de achterbank bleven op dezelfde plaats, waardoor de beenruimte achteraan groter is dan die in menig limousine, maar de koffer even piepklein blijft als in een gewone Jimny.

De aanpassingen omvatten natuurlijk ook radicale banden en een verhoging die niet alleen afkomstig is uit de ophanging, maar ook uit het loskoppelen van koetswerk en onderstel. De carrosserie is boven het onderstel geplaatst. Een truc die Volkswagen lang geleden ook eens toepaste op de productieversie van de VW Golf Country. De Jimny is daardoor ruim 15cm hoger dan voorheen.

De motor: dubbel zo groot

Terwijl de Jimny in Japan wordt aangedreven door een 660cc-krachtbron - kwestie van het in het Kei-segment te vallen -, heeft dit exemplaar de internationaal beschikbare 1.5l benzine onder de kap. Die is voor de gelegenheid nog bijgekruid met een turbo. Het vermogen komt daardoor op 122pk en 180Nm, terwijl de standaardmotor niet verder dan 102pk en 130Nm komt. Of de eenheid veel meer doet dat de extra weerstand en gewicht compenseren, is niet duidelijk.