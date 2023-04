Nieuwe auto’s roesten weer (en dit zijn de slechtste)

Door: BV

Historisch gezien zijn grote aanpassingen aan de regelgeving en technische prioriteiten bij de ontwikkeling van een auto goed nieuws voor de roestduivel en minder goed nieuws voor de consument.

Nadruk op (licht)gewicht is slecht nieuws voor wie niet wil dat z’n auto roest

Toen in de jaren zeventig omwille van de oliecrisis auto’s plots zuiniger moesten worden, verschoven autofabrikanten de nadruk naar de ontwikkeling van zuiniger motoren en werden lichtere constructies plots prioritair. Om de kosten die daarmee gepaard gingen enigszins te compenseren werd het staal niet alleen dunner (wat minder woog en dus het verbruik beperkte), maar ook minder kwalitatief. En als er minder lagen verf op konden, dan werd ook dat met beide handen aangegrepen. Het resultaat is een heel decennium auto’s die bijzonder roestgevoelig bleken. Pas toen bleek dat imagoschade door roestende auto’s een merk wel eens fataal zou kunnen worden, werd er weer in geïnvesteerd. Onder meer door koetswerken te galvaniseren. Veelal een ruim afdoende techniek.

Volgens onderzoek van het Duitse GTÜ, dat de gegevens analyseerde van zo maar eventjes 6,66 miljoen auto’s die zich sinds januari 2020 aanboden bij een keurstation in haar beheer, wordt roest terug een probleem. Van de gekeurde auto’s hadden er 441.000 roestproblemen. Vooral auto’s van meer dan 10 jaar, worden getroffen. Daar beloopt het percentage bijna 13 procent. Cruciaal: volgens GTÜ gaat dat omhoog en worden ook steeds vaker nieuwere auto’s getroffen. Voldoende voor de instantie om te concluderen dat naarmate de aandacht van de automerken uitgaat naar duurzame productiemethodes en klimaatvriendelijke aandrijflijnen, de aandacht op andere vlakken verslapt. Auto’s worden al lang niet meer zo goed tegen roest beschermd als enkele decennia geleden.

“Een lichtgewicht constructie, bij vele elektrische auto’s nodig om de zware accu’s te compenseren, heeft ook een negatief effect op de corrosiegevoeligheid van nieuwe auto’s”, aldus Marco Oehler, technisch directeur bij de Duitse keurder. Lichtgewicht materialen als aluminium en magnesium combineren met staal leidt op contactpunten snel tot (galvanische) corrosievorming. “Autobouwers doen onvoldoende om dat te vermijden”, klinkt het er nog.

Dit zijn de 10 auto’s die het snelst roesten

Dat een Lada (de Niva) in de lijst staat, bevestigt enkele cliché’s. Maar het Russische product, staat niet op de plaats. Die twijfelachtige eer valt de Ford Transit te beurt. Die bestelwagen (die ook bestaat in personenwagenuitvoering), roest het vaakst van allemaal, zegt GTÜ. Lager op de lijst staan de Seat Alhambra, Ford Galaxy, Suzuki Jimny, Suzuki Baleno, Daihatsu Cuore, Opel Vectra, Subaru Legacy en Ford Ka. Eigenaardig genoeg geen spoor van de VW Sharan, ofschoon die eigenlijk identiek is aan de Alhambra en Galaxy. Al bij al is het vooral Ford dat slecht uit de studie komt, met maar liefst drie modellen in de top 10.

Beeld in tekst: roest aan een Ford Transit, van Youtube